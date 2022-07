Stunt Overmars compleet: Alderweireld kiest voor comeback in België

Maandag, 11 juli 2022 om 11:06 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:26

Royal Antwerp is met Toby Alderweireld en diens werkgever Al-Duhail SC tot een mondeling akkoord gekomen over de definitieve transfer van de Belgische centrale verdediger, zo meldt de club maandag in een officieel statement. Mocht de medische keuring zonder problemen worden doorlopen, dan tekent Alderweireld een driejarig contract bij de club van trainer Mark van Bommel en sportief directeur Marc Overmars.

"Het administratieve proces is opgestart en zal nog enkele dagen in beslag nemen. Het doel is om zo snel als mogelijk de overgang te kunnen afronden en medische en fysieke testen te kunnen inplannen. We hopen Toby snel op het oefenveld te zien, om hem nadien ook officieel en uitgebreid voor te stellen", schrijft de leiding van Antwerp maandag in de verklaring omtrent de komst van de inmiddels 33-jarige Alderweireld. De routinier beschikte bij Al-Duhail over een contract dat nog twee jaar doorliep, maar hij kiest dus voor een terugkeer op de Belgische velden.

Royal Antwerp FC, Al-Duhail SC en Toby Alderweireld hebben een mondeling akkoord bereikt over de definitieve transfer van de Rode Duivel naar RAFC! ?????? Meer info ? https://t.co/7TMiKMXu66 pic.twitter.com/YdAu0PK4Tc — Royal Antwerp FC (@official_rafc) July 11, 2022

Over de komst van Alderweireld naar Antwerp gingen al langere tijd geruchten. De 121-voudig international van de Rode Duivels was in mei aanwezigheid bij de wedstrijd tegen Anderlecht en hij werd toen gespot tijdens een gesprek met Overmars. Volgens Alderweireld werd toen echter niet over een samenwerking gesproken. De verdediger wakkerde de geruchten over een overgang naar Antwerp verder aan met een cryptisch bericht. 'Relaxing And Feeling Content' stond er bij een vakantiefoto van Alderweireld. Veel mensen zagen gelijk RAFC staan, de afkorting van Antwerp.

Alderweireld speelde eerder in zijn lange loopbaan voor Ajax, Tottenham Hotspur en Atlético Madrid. De ervaren mandekker is alweer de vijfde aanwinst van Antwerp voor het komende seizoen. Overmars en Van Bommel wisten in een eerder stadium Vincent Janssen, Christopher Scott, Anthony Valencia en Visar Shala toe te voegen aan de selectie van de club uit de Pro League.