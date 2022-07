Feyenoord-back hoog op Fries lijstje; ook PSV-verdediger weer in beeld

Maandag, 11 juli 2022 om 10:46 • Rian Rosendaal

SC Cambuur wil nog een rechtsback toevoegen aan de selectie en volgens Voetbal International staat Denzel Hall hoog op het lijstje van de Friezen. Trainer Henk de Jong beschikt met Doke Schmidt over slechts een rechtsback, waardoor er gezocht wordt naar concurrentie. Naast Hall denkt de technische leiding van Cambuur ook aan PSV-verdediger Shurandy Sambo.

Cambuur was een jaar geleden ook al in de markt voor Shambo, die destijds echter een zware blessure opliep en lang moest revalideren. De rechtsbenige vleugelverdediger, die eind april zijn contract verlengde bij PSV, mag de Eindhovense club deze zomer op huurbasis verlaten. Hierdoor is de pas twintigjarige rechtsback opnieuw in beeld bij Cambuur. Het is onduidelijk of Sambo een tijdelijk vertrek richting Friesland ziet zitten.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Hall, die afgelopen seizoen tot zijn eerste twee Eredivisie-duels namens Feyenoord kwam, had onlangs een basisplaats in de oefenwedstrijd tegen FC Kopenhagen (0-7 nederlaag). De rechtsback werd zaterdag tegen RB Salzburg (1-2 overwinning) als invaller gebruikt door trainer Arne Slot. Hall kan tevens als centrale verdediger opereren. Door de aanwezigheid van Lutsharel Geertruida, Marcus Holmgren Pedersen, Gernot Trauner en Marcos Senesi is het uitzicht op een basisplaats bij Feyenoord echter klein.

Cambuur heeft al een behoorlijk drukke transferperiode achter de rug, want recentelijk werden aanvallers Silvester van der Water en Remco Balk aan de selectie toegevoegd. Daarnaast kwam doelman João Virgínia op huurbasis over van Everton. De Jong begint met zijn elftal op 6 augustus aan het nieuwe seizoen in de Eredivisie. Promovendus Excelsior is die dag de tegenstander van Cambuur.