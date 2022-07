‘Bend it like papa’: Romeo Beckham maakt eerste carrièregoal uit vrije trap

Maandag, 11 juli 2022 om 10:06 • Tom Rofekamp • Laatste update: 10:28

Romeo Beckham heeft afgelopen nacht zijn eerste doelpunt als profvoetballer gemaakt. De zoon van David Beckham deed dat op de manier waarop zijn vader dat had kunnen doen: met een karakteristieke aanloop en een feilloze vrije trap. De aanvaller van Inter Miami II had al wel zeven assists op zijn naam staan, maar had twintig wedstrijden nodig voor zijn eerste treffer.

In het duel met Orlando City B (1-3 winst) mocht Beckham zo'n zes minuten voor tijd aanleggen voor een vrije trap. Op precies dezelfde manier als Beckham senior liep hij naar de bal toe en stuurde deze met gevoel in de linkerhoek. Daarmee zette de negentienjarige rechtsbuiten de eindstand op het scorebord. Eerder had Beckham al de assist verzorgd bij de 1-2 van Shanyder Borgelin.

19-year-old Romeo Beckham scored his first goal of the season for Inter Miami II on a beautiful free kick ?? pic.twitter.com/KIWsy2JBUv — ESPN FC (@ESPNFC) July 11, 2022

Beckham speelt sinds 2021 voor Inter Miami II, dat toen nog bekend stond als Fort Lauderdale. De oudste zoon van zijn wereldberoemde vader David - die eigenaar is van Inter Miami speelt bij voorkeur als rechtsbuiten, maar kan ook op andere posities in de voorhoede uit de voeten. Dat Romeo profvoetballer zou worden, was allerminst uitgemaakte zaak. Nadat hij in 2015 werd weggestuurd uit de jeugdopleiding van Arsenal, besloot hij een tenniscarrière na te streven. Het voetbal bleef echter dermate jeuken dat Beckham vijf jaar later toch weer de switch maakte.

David Beckham kocht Inter Miami in 2014 voor zo'n 25 miljoen dollar (omgerekend 24,7 miljoen euro) als leider van een investeringsgroep. Destijds was de club nog niet operabel. Beckham en zijn collega-investeerders hoopten dat ze in 2016 of 2017 hun intrede in de Major League Soccer konden doen, wat uiteindelijk maart 2020 werd. Beckham is tevens voor tien procent eigenaar van Salford City, dat uitkomt in de Engelse League Two.