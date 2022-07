Raphinha maakt voor 72 miljoen euro droomtransfer naar Barcelona

Woensdag, 13 juli 2022 om 13:05 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:10

Raphinha heeft definitief zijn transfer naar Barcelona te pakken, zo meldt de Catalaanse club in een officieel statement. Als de medische keuring geen bijzonderheden oplevert, zal de Braziliaan een meerjarig contract gaan ondertekenen in Camp Nou. Volgens transferexpert Fabrizio Romano maakt Barcelona in totaal 72 miljoen euro over voor Raphinha.

Door de financiële problemen zocht Barcelona naar een constructie om met het transferbedrag voor Raphinha over de brug te komen, waardoor een definitief akkoord even op zich liet wachten. Ondertussen probeerde Chelsea de Braziliaan binnen te halen, terwijl hij ook op de radar van stadgenoten Arsenal en Tottenham verscheen. Raphinha wilde echter per se de Premier League verlaten om bij zijn droomclub Barcelona te kunnen tekenen.

Principi d'acord amb el @LUFC per al traspàs de Raphinha — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) July 13, 2022

Naar verluidt betalen los Azulgrana een vast bedrag van 58 miljoen euro en kan die som door verschillende bonussen oplopen tot de eerder genoemde 72 miljoen. Het geld wordt echter pas overgemaakt als Raphinha de medische keuring met goed gevolg doorstaat. Die staat binnenkort gepland en als daar geen bijzonderheden uit naar voren komen, zal de Braziliaan aansluiten bij de selectie en officieel gepresenteerd worden aan het grote publiek.

Raphinha, die ook op de linksbuitenpositie uit de voeten kan bij Barcelona, gaat normaal gesproken op de rechterflank de concurrentie aan met Ousmane Dembélé. De veelzijdige buitenspeler was afgelopen seizoen goed voor 11 goals en 3 assists in 35 Premier League-wedstrijden namens Leeds. The Whites haalden met Luis Sinisterra overigens al een vervanger op bij Feyenoord.