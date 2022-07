Feyenoord heeft met Dilrosun gewenste opvolger Sinisterra binnen

Maandag, 11 juli 2022 om 17:04 • Rian Rosendaal • Laatste update: 17:14

Javairô Dilrosun is komend seizoen in de Eredivisie te bewonderen. De 24-jarige linksbuiten zette na de probleemloos verlopen medische keuring in De Kuip zijn handtekening onder een vierjarig contract bij Feyenoord. De Rotterdamse club legt om en nabij de vijf miljoen euro neer voor Dilrosun, die bij Hertha BSC beschikte over een contract dat nog twee seizoenen doorliep. Na acht jaar in het buitenland kiest hij dus voor een terugkeer in Nederland.

Hoewel Dilrosun ook op rechts uit de voeten kan, wordt de enkelvoudig Oranje-international de directe vervanger van de naar Leeds United vertrokken Luis Sinisterra op links. In het afgelopen seizoen speelde Dilrosun op huurbasis bij het Franse Bordeaux. Hij kwam 34 wedstrijden in actie, waarin hij 3 keer scoorde en 8 assists gaf. Dilrosun kon degradatie voor Les Girondins niet voorkomen. Tot overmaat van ramp werd de club vanwege financiële problemen zelfs teruggezet naar het derde niveau van Frankrijk. Bordeaux had een koopoptie op Dilrosun bedongen, maar kon deze vanwege het gebrek aan financiële middelen niet lichten.



Dilrosun vertrok in 2014 vanuit de jeugdopleiding van Ajax naar Manchester City. Daar doorliep hij meerdere jeugdelftallen, maar tot een debuut in de hoofdmacht kwam het nooit. In 2018 vertrok Dilrosun transfervrij naar Hertha. In Berlijn debuteerde hij in het profvoetbal. In totaal speelde de linksbuiten 59 officiële wedstrijden voor Hertha, waarin hij tot 6 doelpunten kwam en 8 assists gaf. Dilrosun debuteerde als speler van Hertha ook in Oranje. In het Nations League-duel tegen Duitsland in 2018 (2-2) mocht de linkspoot 21 minuten invallen. Zijn officiële debuut voor Feyenoord volgt wellicht op 7 augustus, als het Eredivisie-seizoen wordt geopend tegen Vitesse.

Dilrosun tekent tot medio 2026 en gaat in Rotterdam spelen met rugnummer 11. De buitenspeler is blij met zijn terugkeer naar Nederland, zo laat hij via de clubwebsite weten. "Ik heb al lang contact met trainer Arne Slot. Hij wilde me er graag bij hebben, net als technisch directeur Frank Arnesen. Zij gaven me in onze gesprekken een goed gevoel. De club heeft ambitie en dat spreekt me aan. Ik wil aanvallend voetbal spelen, in een team dat vaak en lang de bal heeft. Daarom ben ik blij dat ik voor Feyenoord mag gaan spelen"