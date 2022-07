Barcelona dendert door en trekt de knip voor dubbele vleugelbezetting

Maandag, 11 juli 2022 om 09:26 • Tom Rofekamp • Laatste update: 09:40

Raphinha gaat de overstap naar Barcelona maken. Na het al lang levende mondelinge akkoord tussen de 25-jarige vleugelaanvaller van Leeds United en de Catalanen zijn nu ook de clubs het eens geworden over de transfersom, die volgens Fabrizio Romano 'minimaal 72 miljoen euro' bedraagt. Daarmee troeft Barcelona dan toch Chelsea af, dat lange tijd de nieuwe broodheer van Raphinha leek te worden. De Braziliaan wilde echter het allerliefst naar zijn droomclub.

Leeds en Barcelona steggelden lange tijd over de vergoeding die er voor Raphinha neergeteld moest worden. De Spanjaarden kampen nog altijd met financiële problemen en zochten naar een constructie om toch met het geld over de brug over te komen. Chelsea had ondertussen geen enkele moeite om direct aan de vraagprijs te voldoen. Raphinha zelf ging echter in de weg liggen, daar de 25-jarige vleugelspits per se naar Barcelona wilde. Zijn wens komt nu uit, daar de club volgens de Braziliaanse tak van GOAL akkoord is met Leeds over een betalingsvorm over meerdere jaren.

Raphinha, die naast bij Chelsea ook nadrukkelijk op de radar stond van stadsgenoten Arsenal en Tottenham Hotspur, krijgt naar verluidt direct fikse concurrentie op de rechtsbuitenpositie. Ook Ousmane Dembélé is volgens Romano namelijk persoonlijk akkoord met een nieuw contract in Catalonië. Raphinha kan echter ook prima op de linksbuitenpositie uit de verf. Daar vindt de negenvoudig Braziliaans international Ferran Torres en Ansu Fati als zijn voornaamste uitdagers voor een basisplaats.

Leeds heeft zich al een tijdlang neergelegd bij het vertrek van zijn smaakmaker, die afgelopen seizoen goed was voor 11 goals en 3 assists in 35 Premier League-wedstrijden. The Whites haalden met Luis Sinisterra al een vervanger op bij Feyenoord. Met het recordbedrag van dertig miljoen euro dat ze voor de Colombiaan vingen willen de Rotterdammers onder meer Javairô Dilrosun wegvissen bij Hertha BSC. Volgens BILD moet het zo'n vijf miljoen euro kosten om het nog twee jaar doorlopende contract van de 24-jarige linksbuiten af te kopen.