Alle plooien zijn gladgestreken: Owen Wijndal is officieel speler van Ajax

Dinsdag, 12 juli 2022 om 15:32 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:58

Owen Wijndal vervolgt zijn loopbaan definitief bij Ajax, zo maakt de Amsterdamse club wereldkundig. De van AZ afkomstige linksback (22) kwam zonder problemen door de medische keuring in de Johan Cruijff ArenA, waarna hij zijn handtekening zette onder een contract tot medio 2027. Ajax maakt tien miljoen euro over naar AZ voor Wijndal, die gelijk aansluit bij het elftal van trainer Alfred Schreuder.

Ajax en AZ hadden reeds een akkoord gesloten, maar door onenigheid over de betalingstermijnen duurde het even voordat een definitieve deal van de grond kwam. Daarnaast had Ajax in eerste instantie grote moeite met de salariseisen van Wijndal, die bij AZ tot medio 2024 onder contract stond. Zaakwaarnemer José Fortes Rodriguez deed water bij de wijn door afstand te doen van (een deel van) zijn commissie. Wijndal werd het overigens zelf afgelopen week al eens over de persoonlijke voorwaarden.

Welcome to the Champions, Owen ??? — AFC Ajax (@AFCAjax) July 12, 2022

Wijndal doorliep de gehele jeugdopleiding van AZ, dat hem op 4 februari 2017 tegen PSV liet debuteren in de hoofdmacht. Met 17 jaar en 68 dagen was hij daarmee de jongste debutant ooit in het eerste elftal van AZ. Wijndal kwam in de afgelopen vijf jaar tot 142 wedstrijden in alle competities. Daarnaast staan er elf interlands namens het Nederlands elftal achter zijn naam. Wijndal kan op 30 juli zijn officiële debuut maken voor Ajax tegen PSV in het duel om de Johan Cruijff Schaal.

Vooralsnog zal de in Zaandam geboren verdediger bij Ajax de concurrentiestrijd op linksback aan moeten gaan met Daley Blind en Nicolás Tagliafico. Het is echter de verwachting dat de Argentijn deze transferperiode nog zal vertrekken. Ook wordt er aan Lisandro Martínez getrokken, waardoor Blind een serieuze optie voor de positie links centraal achterin kan worden en Wijndal veel meer kans zou maken op een basisplaats onder trainer Alfred Schreuder.

De komst van Wijndal betekent de tweede grote inkomende transfer van Ajax deze zomer, want eerder werd Steven Bergwijn al voor ruim dertig miljoen euro overgenomen van Tottenham Hotspur. Daar blijft het waarschijnlijk niet bij: het Portugese talent Francisco Conceição staat op de nominatie om ook naar de Johan Cruijff Arena te komen en daarnaast is de komst van Brian Brobbey ook nog altijd niet uitgesloten.