Half jaar Xavi heeft alles doen keren: Dembélé gaat nieuw contract tekenen

Maandag, 11 juli 2022 om 08:54 • Tom Rofekamp

Ousmane Dembélé heeft alle clausules van de nieuwe contractaanbieding van Barcelona geaccepteerd, zo weet Fabrizio Romano. De 25-jarige aanvaller wil dermate graag in Catalonië blijven dat hij een salarisreductie heeft geaccepteerd. Het laat een enorme kentering zien in de opstelling van Dembélé, die afgelopen winter nog een fikse toename van zijn jaarlijkse vergoeding wilde zien. De komst van trainer Xavi heeft echter alles doen veranderen.

Dembélé liep eind juni uit zijn contract bij Barcelona en vele potentiële bestemmingen dienden zich daarom aan. Naast de Catalanen zelf mikten ook Paris Saint-Germain en Bayern München nadrukkelijk op de krabbel van de vleugelspits. Dembélé zelf wil echter het liefst in Barcelona blijven en is nu volgens Romano akkoord met een contract tot medio 2024, waarbij hij flink moet inleveren op salaris. De waardering die de Fransman krijgt van trainer Xavi is echter goud waard.

Omdat Dembélé zijn aflopende contract afgelopen winter niet wilde verlengen, werd hij persona non grata binnen de club. Technisch directeur Mateu Alemany dreigde de linkspoot zelfs geen speeltijd meer te gunnen, tenzij hij zijn handtekening zette onder een nieuwe verbintenis. Xavi zag het echter wel zitten in Dembélé en besloot de buitenspeler een tweede kans te geven. De 27-voudig Frans international bloeide helemaal op onder zijn nieuwe trainer en sloot het seizoen af met 32 duels over alle competities, waarin hij 1 keer scoorde en liefst 13 keer aangever was.

Dembélé werd in de zomer van 2017 met veel bombarie binnengehaald door Barcelona. De Spaanse grootmacht betaalde maar liefst 105 miljoen euro aan Borussia Dortmund voor 'een van de grootste aanvallende talenten ter wereld'. Dat bedrag kon zelfs oplopen tot maximaal 140 miljoen. Het kwam er mede door blessureleed echter nooit helemaal uit bij Dembélé. In vijf jaar bij de club kwam hij tot 150 duels, waarin hij 32 keer doelpunten en 34 assists kon overleggen. Zijn laatste zes maanden bieden echter perspectief voor Barcelona en Xavi.

Trincão

Barcelona heeft daarnaast een volledig akkoord bereikt met Sporting Portugal over de verhuizing van Francisco Trincão. De club uit Lissabon betaalt in totaal tien miljoen euro voor vijftig procent van de transferrechten van de 22-jarige vleugelaanvaller. Trincão is al in Portugal en blijft steken op 42 wedstrijden, 3 goals en 3 assists voor Barcelona. Wel hebben de Catalanen een terugkoopclausule, die de komende drie jaar geldig blijft.