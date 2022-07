Ajax stoomt door en heeft goede papieren voor kandidaat-opvolger Antony

Maandag, 11 juli 2022 om 06:55 • Tom Rofekamp

Ajax wil Francisco Conceição deze zomer nog losweken bij FC Porto. Volgens De Telegraaf hebben de Amsterdammers 'goede hoop' dat de negentienjarige buitenspeler, die al sprak met trainer Alfred Schreuder, verleid kan worden tot een overstap. Conceiçao kan voor een gelimiteerde transfersom van vijf miljoen euro vertrekken uit Portugal en moet worden klaargestoomd voor het op termijn onvermijdelijke vertrek van Antony.

Vanuit Amsterdam klinken de geluiden dat de concrete interesse in Conceição niet betekent een vertrek van Antony aanstaande is. Ajax heeft een prijskaartje van tachtig miljoen euro om de nek van zijn oogappel gehangen en is niet van plan concessies te doen. Het laatste bod van belangrijkste gegadigde Manchester United bedraagt volgens The Times zestig miljoen, waardoor er nog een gat van twintig miljoen tussen vraag en aanbod bestaat. Conceiçao moet in de schaduw van de eveneens Portugees sprekende Antony rijpen voor het onafwendbare moment dat deze Ajax wel achter zich laat.

Conceição, een linksbenige rechtsbuiten met precies vijftig duels in de hoofdmacht van Porto, zou op zijn beurt welwillend tegenover een verhuizing naar Amsterdam staan. De zoon van oud-prof en huidig trainer van Porto Sergio Conceição kan de derde zomeraanwinst worden van technisch duo Gerry Hamstra en Klaas-Jan Huntelaar: Steven Bergwijn kwam voor iets meer dan dertig miljoen euro over van Tottenham Hotspur, terwijl de komst van Owen Wijndal deze week naar alle waarschijnlijkheid af wordt gerond. Verwacht wordt dat Nicolás Tagliafico nog vertrekt; ook aan Lisandro Martínez wordt nog nadrukkelijk getrokken vanuit Engeland.

Manchester United zou volgens The Times 125 miljoen euro op tafel moeten leggen voor een zogeheten packagedeal, bestaande uit Martínez en Antony. De club van trainer Erik ten Hag gaat echter vooralsnog niet verder dan 110 miljoen euro. Ajax wil het duo graag nog een seizoen behouden en heeft dan ook geen haast met de verkoop. Zelf steggelt de regerend landskampioen nog met de transfersom voor beoogde spits Brian Brobbey, die óók op het lijstje van Ten Hag zou staan. Zijn werkgever RB Leipzig verlangt volgens De Telegraaf 25 miljoen euro, 10 miljoen meer dan het meest recente bod van Ajax.