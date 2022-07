Ajax en AZ ronden papierwerk eindelijk af: Owen Wijndal maandag gekeurd

Zondag, 10 juli 2022 om 23:25 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:32

Ajax en AZ zijn volledig akkoord over de transfer van Owen Wijndal, zo meldt De Telegraaf zondagavond. De linksback had afgelopen week al een persoonlijk akkoord bereikt met Ajax, maar de clubs moesten nog enkele plooien gladstrijken. De Amsterdammers maken tien miljoen euro over voor Wijndal, die zijn handtekening zet onder een verbintenis tot medio 2027.

Ondanks dat beide clubs op hoofdlijnen al relatief snel een overeenkomst bereikten, duurde het lang voordat alle details besproken waren. Het voornaamste struikelblok in de deal waren de betalingstermijnen, maar inmiddels hebben Ajax en AZ dus een compromis gesloten. Wijndal werd het zelf afgelopen week al eens over de persoonlijke voorwaarden. Als alles meezit wordt Wijndal maandag nog medisch gekeurd.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Volgens De Telegraaf waren er twee redenen waarom het binnenhalen van Wijndal enige tijd in beslag nam. Hamstra en Huntelaar probeerden Nicolás Tagliafico, die niet wilde bijtekenen, te verkopen. Een eventuele transfer van de Argentijnse linksback laat echter op zich wachten. Daarnaast had Ajax in eerste instantie grote moeite met de salariseisen van Wijndal, die bij AZ vastligt tot medio 2024. Zaakwaarnemer José Fortes Rodriguez deed water bij de wijn door afstand te doen van (een deel van) zijn commissie.

Wijndal doorliep de gehele jeugdopleiding van AZ, dat hem op 4 februari 2017 tegen PSV liet debuteren in de hoofdmacht. Met 17 jaar en 68 dagen was hij daarmee de jongste debutant ooit in het eerste elftal van AZ. Wijndal kwam in de afgelopen vijf jaar tot 142 wedstrijden in alle competities. Daarnaast staan er elf interlands namens het Nederlands elftal achter zijn naam.