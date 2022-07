‘Scouting PSV ziet doelwit vanaf Argentijnse tribune sterke wedstrijd spelen'

Zondag, 10 juli 2022 om 22:29 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:37

De PSV-scouting is afgereisd naar Argentinië om Agustín Rogel te bekijken, zo meldt journalist Fer Pujol van het Argentijnse Cielosports. Volgens de berichtgeving zaten de Eindhovense afgevaardigden op de tribune tijdens het duel in de play-offs van de Copa Libertadores tussen Estudiantes en Fortaleza (3-0) om 24-jarige centrumverdediger te bekijken. Pujol verzekert dat Rogel een sterke wedstrijd speelde.

PSV was niet de enige club die tijdens de ontmoeting op Argentijnse bodem op de tribune zat voor de Uruguayaan, want ook FC Basel zou Rogel in het vizier hebben. In het duel met het Braziliaanse Fortaleza hield Estudiantes dus de nul en na het 1-1 gelijkspel in de heenwedstrijd volstond de overtuigende zege om zich te plaatsen voor de kwartfinale van de play-offs. Rogel verzorgde bovendien de assist bij de openingstreffer van Manuel Castro. De stopper dacht zelf de 2-0 aan te tekenen, maar zijn treffer werd op advies van de VAR afgekeurd wegens buitenspel.

Rogel is 1,91 meter lang en beschikt bij Estudiantes nog over een contract dat doorloopt tot eind december. De huidige nummer achttien van de Argentijnse Primera División nam Rogel in januari transfervrij over van Toulouse, dat de verdediger een seizoen eerder al op huurbasis stalde in Argentinië. Toulouse pikte de centrale verdediger in de zomer van 2019 voor een bedrag van circa 2,5 miljoen euro op bij het Russische Krylya Sovetov Samara. Transfermarkt schat de waarde van de rechtspoot momenteel op 4,5 miljoen euro.

Mocht PSV daadwerkelijk overgaan tot aankoop van Rogel, dan zou hij de achtste versterking voor het team van trainer Ruud van Nistelrooij zijn. In het hart van de verdediging versterkten de Eindhovenaren zich eerder al met Ki-Jana Hoever. Van Nistelrooij is geïnteresseerd in een extra verdediger, want Olivier Boscagli is vanwege een zware knieblessure voorlopig nog niet inzetbaar.