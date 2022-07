The Athletic: Southampton komt in zoektocht naar versterking uit bij Feyenoord

Southampton kijkt met bovengemiddelde interesse naar Marcus Pedersen, zo weet The Athletic zondagavond te melden. The Saints zouden de rechtsachter van Feyenoord graag aantrekken om onder meer het gat op te vullen dat de tot medio 2023 geblesseerde Tino Liveramto heeft achtergelaten. Volgens het doorgaans betrouwbare 1908.nl heeft Southampton reeds een bod neergelegd bij de Rotterdammers, al wordt dat door het Britse medium niet genoemd.

Eind juni meldde 1908.nl al dat Feyenoord een bod van onbekende hoogte heeft ontvangen van Southampton. Uit de bevestiging van The Athletic blijkt dat manager Ralph Hasenhüttl in de zoektocht naar een geschikte rechtsback Pedersen nog altijd niet uit zijn hoofd heeft gezet. In een adem met de Noor worden ook de namen van Brandon Williams (Manchester United) en Issa Kaboré (Manchester City, verhuurd aan Troyes) als geschikte kandidaten. Volgens de berichtgeving zal een nieuwe rechtsback nog niet aangetrokken worden vóór komende woensdag, wanneer Southampton op trainingskamp gaat naar Oostenrijk.

?? Southampton right-back search ongoing. Pedersen, B Williams, Kabore among options as N Williams nears #NFFC. Need for depth + succession plan post Walker-Peters; don’t intend to sell but no progress on deal (2025) & has admirers @TheAthleticUK #SaintsFC https://t.co/RdEJnPaepT — David Ornstein (@David_Ornstein) July 10, 2022

Op rechtsachterpositie zou Pedersen de concurrentiestrijd aan moeten gaan met Kyle Walker-Peters. Laatstgenoemde is op dit moment de enige fitte rechtervleugelverdediger in de selectie, daar de geblesseerde Tino Liveramto voorlopig nog niet inzetbaar is. Southampton sluit bovendien niet uit dat Walkers-Peters de club deze zomer gaat verlaten. De 25-jarige verdediger staat in de belangstelling van diverse Premier League-clubs.

Pedersen kwam in de zomer van 2021 over van Molde FK voor circa één miljoen euro. De dertienvoudig Noors international was zeker in de eerste seizoenshelft vrijwel altijd zeker van een basisplek onder trainer Arne Slot, maar in het tweede deel van afgelopen voetbaljaargang moest hij Lutsharel Geertruida veelal voor zich dulden in de pikorde. Wat Southampton bereid is te betalen voor de Pedersen, is vooralsnog onbekend. De geschatte marktwaarde (Transfermarkt) van de 21-jarige verdediger is 4,5 miljoen euro.

Half juni sprak de vriendin van Pedersen, hockeyster Noor Omrani, in gesprek met Voetbalzone zich al kort uit over een eventuele vervolgstap van Pedersen en haar voorkeursbestemming. “Engeland, Londen. Met Italië heb ik niet zoveel. Spanje is mooi. En dat is voor mij ook het beste, want dan kan ik nog blijven hockeyen.”