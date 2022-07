Heung-Min Son verrast ploeggenoten onder toeziend oog van uitzinnige menigte

Zondag, 10 juli 2022 om 19:36 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:41

De selectie van Tottenham Hotspur is zondag aangekomen in Zuid-Korea. Ter voorbereiding op het nieuwe seizoen zullen the Spurs komende woensdag een oefenwedstrijd spelen tegen een gecombineerd elftal uit de K-league. Heung-min Son verbleef al in Seoul en kwam met een uitzinnige menigte naar het vliegveld om zijn ploeggenoten als verrassing te verwelkomen. De aanvaller wachtte de rest van de selectie op met een bordje waarop ‘Welcome to Seoul’ stond.