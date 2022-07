‘Duitser die met Götze binnenkwam bij PSV volgt Chiellini en Bale’

Zondag, 10 juli 2022 om 18:18 • Rian Rosendaal

Adrian Fein vervolgt zijn loopbaan in de MLS. Sport1 meldt zondag namelijk dat de 23-jarige middenvelder Bayern München ondanks een contract tot medio 2023 inruilt voor Los Angeles FC. Fein traint al mee met zijn beoogde nieuwe club, al moeten alle betrokken partijen nog wel tot een definitief akkoord komen. De Duitser is na Gareth Bale en Giorgio Chiellini de derde aanwinst van de Amerikanen in een kort tijdsbestek.

De verwachting is dat de laatste details rondom het contract van Fein in Los Angeles op korte termijn worden afgerond. De middenvelder speelde nooit een wedstrijd in de hoofdmacht van der Rekordmeister en uitzicht op speeltijd in het elftal van trainer Julian Nagelsmann is er ook niet. Fein werd in de afgelopen seizoenen door Bayern verhuurd aan respectievelijk Jahn Regensburg, Hamburger SV, PSV, Greuther Fürth en Dynamo Dresden.

Fein kwam op de laatste dag van de transferwindow in oktober 2020 op huurbasis binnen bij PSV, tegelijkertijd met Mario Götze en Marco van Ginkel. Toenmalig trainer Roger Schmidt liet hem slechts vier keer aan de aftrap verschijnen, terwijl hij het moest doen met negen invalbeurten. De leiding van PSV besloot dan ook om de koopoptie van zes miljoen euro in het huurcontract niet te lichten. Afgelopen seizoen kwam Fein tot slechts drie duels namens Greuther Fürth en voor Dresden maakte hij helemaal geen speelminuten.

Los Angeles FC verraste onlangs door de bijna 38-jarige Chiellini op te halen bij Juventus. Niet lang daarna maakte Bale via Instagram bekend dat hij ook het avontuur aangaat bij de club uit de Verenigde Staten. De aanvaller uit Wales tekende tot medio 2023. Hij heeft daarnaast volgens Fabrizio Romano de optie om er nog eens achttien maanden aan vast te plakken in Los Angeles.