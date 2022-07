Ten Hag kijkt naar alternatieven voor De Jong en komt uit in Ligue 1

Zondag, 10 juli 2022 om 17:27 • Wessel Antes

Manchester United is geinteresseerd in Leandro Paredes van Paris Saint-Germain, zo meldt de Franse sportkrant L'Équipe zondag. Nu de gesprekken met Barcelona over Frenkie de Jong moeizaam verlopen kijkt Erik ten Hag alvast verder naar alternatieven. In zijn zoektocht naar een defensieve middenvelder komt de manager uit in Parijs, waar Paredes nog tot 2024 vastligt.

Het doorgaans betrouwbare Franse medium meldt dat PSG een flinke transfersom voor de 28-jarige Argentijn wil zien. United zou al geïnformeerd hebben, waarna technisch directeur Luis Campos een prijskaartje van maar liefst 35 miljoen op Paredes geplakt heeft. Het is nog maar de vraag of de Engelsen bereid zijn dat bedrag te betalen voor de middenvelder. De verwachting is dat United in de komende dagen de transfervrije Christian Eriksen gaat presenteren.

Op het middenveld raakte de club deze zomer twee defensieve smaken kwijt. Zowel Nemanja Matic als Paul Pogba hebben de club transfervrij verlaten. Matic speelt het komende seizoen voor AS Roma, terwijl Paul Pogba terugkeert naar Juventus. United heeft de hoop op De Jong nog niet opgegeven, maar is wel al bezig met een plan B. The Red Devils twijfelen wel aan de blessuregevoeligheid van Paredes. De Argentijn miste in het afgelopen seizoen maar liefst twintig officiële wedstrijden bij PSG vanwege blessures.

Paredes kwam in januari 2019 voor veertig miljoen over van Zenit St. Petersburg. Sindsdien speelde de Argentijn 113 wedstrijden voor PSG, waarin hij 3 keer scoorde en 9 assists gaf. Paredes werd drie keer kampioen met de Parijzenaren. De 44-voudig international van Argentinië is een boezemvriend van Lionel Messi. Na het vertrek van Ángel di Maria naar Juventus dreigt de superster opnieuw een Argentijnse vriend te verliezen in Parijs. Ook Mauro Icardi zou moeten vertrekken bij PSG volgens Le Parisien.