Kanté niet toegelaten in Verenigde Staten en mist trainingskamp Chelsea

Zondag, 10 juli 2022 om 15:16 • Wessel Antes • Laatste update: 15:35

N’Golo Kanté en Ruben Loftus-Cheek zullen niet met Chelsea afreizen naar de Verenigde Staten. De Londense club maakte zaterdag de selectie voor het trainingskamp bekend en de naam van Kanté schittert in afwezigheid. Het duo wordt niet toegelaten in de VS vanwege hun vaccinatiestatus. Zodoende moeten de Franse sterspeler en Loftus-Cheek drie oefenwedstrijden laten schieten.

Buitenlanders die Amerika in willen moeten dubbel gevaccineerd zijn tegen het coronavirus. Manager Thomas Tuchel wil niks kwijt over de vaccinatiestatus van zijn spelers, maar het lijkt erop dat Kanté en Loftus-Cheek niet of slechts deels gevaccineerd zijn. Dat kost de spelers nu een deel van hun voorbereiding op het nieuwe seizoen met the Blues.

We're on our way to Los Angeles! ???? Here's our travelling squad for the trip! #BluesInTheUSA pic.twitter.com/hRD4Ubv1YT — Chelsea FC (@ChelseaFC) July 9, 2022

Chelsea verblijft de komende weken in Los Angeles. Gedurende het trainingskamp speelt Chelsea oefenwedstrijden tegen Club América, Charlotte FC en Arsenal. Ondanks alle transfergeruchten rondom Hakim Ziyech zat de Marokkaan gewoon in het vliegtuig. Ziyech wordt de afgelopen weken steeds vaker in verband gebracht met een transfer naar AC Milan. Afgelopen vrijdag maakte de linkspoot bekend dat hij afscheid heeft genomen van zijn zaakwaarnemer.

Ook Ian Maatsen ontbreekt op de spelerslijst voor het trainingskamp. Volgens het Algemeen Dagblad had Maatsen Feyenoord afgebeld om voor zijn kansen bij Chelsea te gaan. Vrijdag meldde journalist Adam Newson echter dat de linksback niet mee mag naar Amerika. Tuchel zou hem niet nodig hebben. Newson wist verder te melden dat er interesse vanuit de Premier League is voor de 20-jarige verdediger. Het is niet bekend of Feyenoord een nieuwe poging gaat wagen voor Maatsen.