Meijer hoopt nog steeds op absolute transferstunt bij NEC: ‘Het is aan hem’

Zondag, 10 juli 2022 om 14:37 • Wessel Antes

Rogier Meijer hoopt nog altijd dat Jürgen Locadia aankomend seizoen voor NEC komt spelen. De naam van de 28-jarige aanvaller zong de afgelopen maanden rond in Nijmegen. Tegenover De Gelderlander laat Meijer weten dat de deur nog altijd openstaat voor Locadia.

De lokale krant vroeg zaterdag na de oefenwedstrijd tegen RKC (3-1 winst) naar de huidige stand van zaken omtrent de eventuele komst van de spits. “Er is geen actueel gesprek op dit moment. We kijken naar meerdere opties. Het zal de komende tijd moeten blijken hoe zich dat gaat slagen. Hij heeft nog steeds geen club, dus is hij nooit helemaal uit beeld. Het ligt nu bij Locadia zelf, die moet keuzes maken in zijn carrière. Dat wij interesse hebben is geen nieuws meer. Het is afwachten.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Locadia zelf gaf in april tegenover het Eindhovens Dagblad aan dat hij nog niet klaar is in het buitenland. Het liefst plakt hij er nog een avontuur aan vast. “Mede door blessures is het de laatste jaren allemaal wat minder geweest dan ik wilde, maar mijn ambities zijn er nog altijd. Ik hoop nog een aantal jaren in het buitenland te kunnen spelen, voordat ik naar de Eredivisie terugkeer.” Zijn contract bij Brighton & Hove Albion liep vorige maand af. De Engelse club haalde Locadia in januari 2018 voor zeventien miljoen euro naar de Premier League toe.

Eerder deze transferperiode wist NEC te stunten met het aantrekken van Oussama Tannane. In de oefenwedstrijd tegen DIO’30 (7-0 winst) liet Tannane zien dat hij nog steeds een geweldige vrije trap in huis heeft. Verder wist NEC Calvin Verdonk en Pedro Marques transfervrij naar De Goffert te halen. Ook Joris Kramer kwam over van AZ en Andri Fannar Baldursson wordt een seizoen gehuurd van het Italiaanse Bologna. Daartegenover staat het transfervrije vertrek naar FC Zürich van basisspeler Jonathan Okita. Ook WIlfried Bony heeft de club inmiddels verlaten, terwijl Rens van Eijden en Edgar Barreto hun schoenen aan de wilgen hingen.