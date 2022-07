KNVB meldt rampscenario: sterspeelster Oranje Leeuwinnen test positief

Zondag, 10 juli 2022 om 13:05 • Wessel Antes • Laatste update: 14:51

Jackie Groenen is positief getest op COVID-19 en gaat de komende dagen in isolatie, zo meldt de KNVB zondagmiddag op Twitter. Groenen speelde zaterdagavond nog mee in het eerste EK-duel van de Leeuwinnen tegen Zweden (1-1). De middenvelder van Manchester United was tegen de Zweedse vrouwen de absolute uitblinker in het elftal van bondscoach Mark Parsons. Groenen sluit pas weer aan als ze negatief test en klachtenvrij is.

Tegen Zweden vielen keepster Sari van Veenendaal en centrale verdediger Aniek Nouwen geblesseerd uit, maar met de positieve test van Groenen heeft Parsons nu nog meer zorgen aan zijn hoofd. Het is nog niet bekend op welke schaal het virus rondgaat in de selectie. Parsons gaf aan dat de blessures van Van Veenendaal en Nouwen er niet goed uitzien. Voor nu lijkt het erop dat zijn selectie voor het duel tegen Portugal aanstaande woensdag een stuk kleiner zal zijn.

De Leeuwinnen begonnen zaterdag met een domper aan het EK. Op Bramall Lane in Sheffield kwam het elftal na 35 minuten op achterstand door een doelpunt van Jonna Andersson. Na rust wist Jill Roord de gelijkmaker te scoren, waardoor de wedstrijd in 1-1 eindigde. De andere wedstrijd in de poule van Oranje tussen Portugal en Zwitserland eindigde in 2-2. Groenen ging zaterdagavond tijdens het duel nog viraal op social media dankzij een geweldige passeerbeweging waarmee zij een Zweedse speelster functioneel te kijk zette.

Uit cijfers van Stichting Kijkonderzoek (SKO) blijkt dat het vrouwen EK erg in trek is bij de Nederlandse televisiekijker. Zaterdagavond keken gemiddeld afgerond twee miljoen mensen naar het duel tussen Nederland en Zweden. De wedstrijd was het best bekeken programma van de dag. Ook de vorige eindtoernooien van de Leeuwinnen werden goed bekeken. In 2017 won Nederland het EK als gastland. Aankomende woensdag spelen de vrouwen om 21.00 uur tegen Portugal. Groenen zal er dan in ieder geval niet bij zijn.