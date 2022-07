PSG houdt grote schoonmaak en aast op zoon van 142-voudig international

Zondag, 10 juli 2022 om 12:25 • Wessel Antes • Laatste update: 12:30

Christophe Galtier is van plan schoon schip te maken bij Paris Saint-Germain. De selectie is te groot en de Parijzenaren willen graag een flink aantal spelers lozen. De grote schoonmaak wordt breed uitgemeten in de Franse media. Volgens Le Parisien hoopt PSG nog elf spelers te verkopen deze zomer. L'Équipe meldt verder dat Galtier Khephren Thuram zo snel mogelijk naar Parijs wil halen.

Khephren is het zoontje van de Franse legende Lilian Thuram, die tussen 1994 en 2008 142 interlands voor Frankrijk speelde. De 21-jarige middenvelder timmert hard aan de weg bij OGC Nice. Thuram was een belangrijke schakel in het elftal van Galtier bij de Zuid-Franse club. Nice laat Thuram niet zomaar gaan en mikt op een bedrag van veertig miljoen euro volgens de Franse sportkrant. De controleur ligt nog vast tot medio 2025. PSG hoopt de transfersom te verlagen en is bereid om Danilo Pereira of Idrissa Gueye als ruilmiddel aan te bieden.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Danilo en Gueye behoren tot de spelers die Galtier als overbodig beschouwt. Verder zouden Georginio Wijnaldum, Mauro Icardi, Abdou Diallo, Julian Draxler, Thilo Kehrer, Ander Herrera, Leandro Paredes, Layvin Kurzawa en Junior Dina Ebimbe mogen vertrekken. Eerder nam PSG al afscheid van Ángel Di María (Transfervrij naar Juventus), Xavi Simons (Transfervrij naar PSV), Colin Dagba (Verhuurd aan Strasbourg), Alphonse Aréola (West Ham United) en Marcin Bulka (Nice).

Op het gebied van inkomende transfers weet Luis Campos de weg naar zijn thuisland Portugal goed te vinden deze transferzomer. De verwachting is dat Renato Sanches in de aankomende week gepresenteerd wordt. Volgens RMC Sport heeft de Portugees al een persoonlijk akkoord met PSG. Verder namen de Parijzenaren Nuno Mendes definitief over van Sporting CP en werd daarnaast Vitinha van Porto gekocht voor ruim veertig miljoen euro. Na het definitief aantrekken van Sanches is het uitdunnen van de selectie topprioriteit voor Campos. Al hoopt Galtier dat hij nog een gaatje weet te vinden voor Thuram.