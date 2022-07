Nottingham Forest haalt voor tien miljoen versterking op bij Bayern München

Omar Richards moet eraan gaan bijdragen dat Nottingham Forest ook volgend jaar nog tot de twintig deelnemers van de Premier League behoort. De 24-jarige linksback wordt voor maximaal tien miljoen euro overgenomen van Bayern München, waar hij geen basisplaats kon veroveren. "Ik ben dolblij om terug te keren in Engeland tijdens een voor Nottingham Forest zeer spannende periode", zegt de voormalig Jong Engeland-international op de clubwebsite.

Voor Bayern München was het oppikken van Richards vorig jaar een buitenkans, omdat zijn contract bij Reading afliep. De linkervleugelverdediger vertolkte bij de Duitse grootmacht een rol als stand-in voor Alphonso Davies en kwam tot een verdienstelijk aantal van zeventien optredens (in totaal 575 speelminuten). Richards wil echter weer wekelijks spelen en verkast daarom voor vier seizoenen naar Forest, dat in mei promoveerde naar het hoogste Engelse niveau.

Bayern stelde zich daarin meewerkend op. "Omar vroeg ons om deze overstap, die hij graag wilde maken", aldus technisch directeur Hasan Salihamidzic op de clubsite van Bayern. "Voor hem is dit een kans om basisspeler te worden in de Premier League. Nottingham krijgt er zo een geweldige speler bij." Richards hoopt in Engeland zijn voetbalcarrière naar nieuwe hoogte te stuwen. "Deze club zit na de promotie vol ambities en ik kan niet wachten om te beginnen", aldus de wingback.

Forest ging vanaf eind mei, toen de promotie en daarmee ruim 200 miljoen euro aan extra inkomsten werd veiliggesteld, vol aan de slag op de transfermarkt. Taiwo Awoniyi, afgelopen seizoen goed voor vijftien goals in de Bundesliga voor Union Berlin, werd voor ruim twintig miljoen euro de duurste aankoop aller tijden. Daarbovenop werden centrumverdediger Moussa Niakhaté (10 miljoen euro van FSV Mainz), rechtsback Giulian Biancone (10 miljoen euro van Troyes) en Dean Henderson (gehuurd van Manchester United) binnengehaald.