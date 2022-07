Oranje Leeuwinnen troeven alles en iedereen af op kijkcijfergebied

Zondag, 10 juli 2022 om 10:36 • Jeroen van Poppel

De Oranje Leeuwinnen blijven in trek bij de Nederlandse televisiekijker. De EK-wedstrijd van de voetbalvrouwen tegen Zweden (1-1) was zaterdag het best bekeken programma van de dag, zo blijkt uit de cijfers van Stichting Kijkonderzoek (SKO). Gemiddeld keken afgerond twee miljoen mensen naar het duel.

De hele programmering rond het EK Vrouwen werd zaterdagavond uitgezonden op NPO1 en overlapte met het gebruikelijke tijdstip van het NOS Journaal om 20.00 uur, dat voor de gelegenheid opschoof naar de tweede zender van de publieke omroep. Het journaal werd met 1,5 miljoen kijkers het tweede best bekeken programma van de dag, ruim voor De Avondetappe (1,1 miljoen), dat om 23.00 uur aansluitend op het vrouwenvoetbal op NPO1 begon.

Het duel tussen de dames van Portugal en Zwitserland (2-2), dat begon om 19.00 uur en dus eveneens op NPO1 werd uitgezonden, behaalde met 500 duizend kijkers de zestiende plek van de dag. Vijf jaar geleden wonnen de Oranje Leeuwinnen vrijwel uit het niets het EK. Toen liepen de kijkcijfers gedurende het toernooi op en begon het Nederlands vrouwenelftal eveneens met een score rond twee miljoen kijkers. Naar de finale tegen Denemarken (4-2 winst) keken vijf jaar geleden liefst 4,1 miljoen mensen.

Best bekeken programma's zaterdag 9 juli 2022:

1. Nederland - Zweden (NPO1) - 1.961.000 kijkers

2. NOS Journaal 20.00 uur (NPO2) - 1.504.000 kijkers

3. De Avondetappe (NPO1) - 1.085.000 kijkers

4. NOS Journaal 18.00 uur (NPO1) - 860.000 kijkers

5. RTL Nieuws 19.30 uur (RTL4) - 840.000 kijkers