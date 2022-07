Van Nistelrooij geeft fans van PSV hoop: ‘Ik heb ze beiden gesproken’

Zondag, 10 juli 2022 om 09:42 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 09:54

Ruud van Nistelrooij gaat er niet meer vanuit dat Ibrahim Sangaré en Cody Gakpo worden verkocht. De trainer van PSV houdt weliswaar een slag om de arm, maar gaat na gesprekken met zowel de 24-jarige middenvelder als de 23-jarige vleugelspits niet uit van een toptransfer. "Ik heb ze allebei gesproken en ze willen heel graag blijven en onderdeel uitmaken van de voorbereiding", aldus Van Nistelrooij tegenover het Eindhovens Dagblad.

Gakpo werd de voorbije tijd nadrukkelijk gelinkt aan Arsenal en Leeds United, maar beide Premier League-clubs verlegden hun aandacht vervolgens naar andere opties. Leeds sorteerde voort op het vertrek van Raphinha door Luis Sinisterra voor minimaal 25 miljoen euro weg te halen bij Feyenoord. Rond Sangaré is het al meer dan een maand stil, nadat eind mei in Engelse media gesproken werd over concrete belangstelling van Liverpool. The Reds lijken na de komst van Darwin Núñez (Benfica), Fábio Carvalho (Fulham) en Calvin Ramsey (Aberdeen) echter al klaar op de transfermarkt.

En dus heeft Van Nistelrooij inmiddels goede hoop zijn sterspelers een jaar langer in Eindhoven te kunnen houden. "De realiteit is dat clubs zich kunnen melden en met enorme bedragen kunnen komen, maar wij gaan ervan uit dat ze blijven zolang het niet anders ligt. Zo is het, ja. Wij gaan er als technische staf vanuit dat iets niet gebeurt en als het toch zo is, dan ga je er weer mee om. In topsport liggen ook blessures op de loer, waardoor je soms spelers mist."

PSV roerde zich deze zomer al door het elftal op diverse plekken te versterken, maar is nog niet helemaal klaar. "Het liefst hebben we achterin nog een speler erbij. We zoeken nog een linksbenige versterking. In principe hebben we nu drie fitte centrale verdedigers, met Armando (Obispo, red.), Jordan (Teze, red.) en Derrick (Luckassen, red.). Het liefst heb je daar iemand bij, zodat je meer variatie hebt." De geblesseerde André Ramalho wordt overigens over enkele weken terugverwacht bij PSV, terwijl Olivier Boscagli zwaarder gehavend is en pas in 2023 hersteld zal zijn van een knieblessure.