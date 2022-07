Oranje Leeuwinnen overleven dubbele domper en beginnen EK met punt

De Oranje Leeuwinnen zijn zaterdag met een 1-1 gelijkspel aan het EK in Engeland begonnen. Bondscoach Mark Parsons zag zijn elftal in groep C terugkomen van een 0-1 achterstand tegen Zweden, al zat een zege er uiteindelijk niet in. Met name in de eerste helft werd Nederland getroffen door rampspoed, want Sari van Veenendaal en Anniek Nouwen moesten geblesseerd naar de kant. Na rust was de regerend Europees kampioen echter in staat om de achterstand weg te werken in Sheffield. In het andere groepsduel hielden Portugal en Zwitserland elkaar in bedwang: 2-2.

Beide landen waren in de beginfase op Bramall Lane behoorlijk slordig in balbezit. Zweden kwam gaandeweg wel steeds meer naar voren, met de eerste hoekschop van de wedstrijd als resultaat. Kort daarna ontstond een pijnlijk moment voor de achterste linie van de Oranje Leeuwinnen. Bij een vrije trap van Zweden kwam Van Veenendaal in botsing met Stefanie van der Gragt en Lynn Wilms. Van der Gragt moest behandeld worden, maar kon wel verder spelen. Van Veenendaal gaf enkele minuten na het incident aan dat ze gewisseld diende te worden, nadat ze pijn voelde in haar schouder na een vrije trap. Daphne van Domselaar nam haar plaats in onder de lat bij Nederland.

Sari van Veenendaal kon na de botsing verder spelen, maar moest zich toch laten wisselen uiteindelijk.

Met bijna een halfuur op de klok was Zweden voor het eerst echt gevaarlijk, al verdween het schot van dichtbij van Kosovare Asllani in het zijnet. Aan de andere kant zag Lieke Martens een afstandsschot over het doel verdwijnen en was een zacht schot van Jill Roord een makkelijke prooi voor Hedvig Lindahl, de doelman van Zweden. In de 36ste minuut kwamen de Oranje Leeuwinnen op achterstand. Nouwen werd op links door de benen gespeeld door Arslani, die de bal vervolgens bij de tweede paal bij Jonna Andersson wist te krijgen. De linksbenige middenvelder verschalkte Van Domselaar van dichtbij. Ook Van der Gragt kon de bal met een uiterste krachtsinspanning niet uit het doel houden. Kort daarna kreeg Martens aan de andere kant de kans om snel gelijk te maken, maar haar schot was niet hard genoeg om echt voor gevaar te zorgen.

Enkele minuten voor rust moesten de Oranje Leeuwinnen wederom een domper verwerken. Lina Hurtig kopte na een aanval van Zweden naast en bij dat moment kwam ze hard terecht op de enkel van Nouwen. De verdediger had zichtbaar veel pijn en verliet al strompelend het veld van Bramall Lane. Marisa Olislagers werd het veld in gestuurd door Parsons en Dominique Janssen verliet de linksbackpositie om in het centrum verder te gaan. Nederland bleef op jacht naar een snelle gelijkmaker. Daniëlle van de Donk schoot net buiten de zestien ruim over, na goed voorbereidend werk van Vivianne Miedema. Door de blessuregevallen kwamen er zeven minuten aan blessuretijd bij, al bracht dat geen verandering in de stand.

De Zweden komen op voorsprong. Asllani stoomt op aan de rechterkant en geeft Andersson een niet te missen kans: 0-1 #nedzwe #ek2022 pic.twitter.com/6OGeyuSym1 — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) July 9, 2022

De Oranje Leeuwinnen kwamen sterk uit de kleedkamer, met twee hoekschoppen kort achter elkaar als resultaat. Het leverde de formatie van Parsons echter geen gelijkmaker op. Die zo gewenste gelijkmaker kwam er wel in minuut 52. Na goed werk van de bedrijvige Miedema kwam de bal enigszins gelukkig terecht bij Roord, die van net buiten de zestien en uit de draai Lindahl verschalkte met een schuiver in de verre hoek: 1-1. Het was alweer haar achtste treffer sinds de komst van Parsons, alleen Miedema (elf doelpunten) scoorde in die periode vaker. Na rust liet Miedema zich steeds meer gelden, al was de topscorer aller tijden van Nederland ongelukkig in de afwerking. Bij Zweden werden de nodige wissels doorgevoerd, met onder meer de entree van sterspeler Stina Blackstenius.

De ijverige Roord was kort daarna het eindstation van een vlotte aanval van Oranje, met hoofdrollen voor Miedema en Jackie Groenen. De middenvelder had echter iets teveel tijd nodig, waardoor haar schot van binnen de zestien kon worden geblokkeerd door de Zweedse defensie in de 77ste minuut. Roord ging vervolgens naar de kant, met Lineth Beerensteyn als haar vervanger. De niet meer geheel fitte Daniëlle van de Donk werd afgelost door Victoria Pelova. De Oranje Leeuwinnen leken weer te moeten wisselen, toen de tegenvallende Martens naar haar voet greep, maar de aanwinst van Paris Saint-Germain kon de openingswedstrijd op het EK gewoon afmaken.

8 – Only Vivianne Miedema (11) has scored more goals under Mark Parsons than Jill Roord (8), who scored only three goals fewer in ten games under this manager than in 59 games under Sarina Wiegman. Blossomed. pic.twitter.com/5TkdG0KwG7 — OptaJohan (@OptaJohan) July 9, 2022

Ondertussen gaf invaller Van Domselaar haar visitekaartje af met goed ingrijpen op een voorzet van Johanna Kaneryd en een puike redding op een venijnig schot van Fridolina Rolfö. De ontmoeting in Sheffield bleef tot het einde spannend, daar beide landen bleven jagen op de winnende treffer. Die kwam er ondanks de vier minuten aan blessuretijd niet. De Oranje Leeuwinnen beginnen met een verdienstelijk gelijkspel aan het EK en vervolgen de groepsfase woensdag tegen Portugal. De laatste groepswedstrijd is zondag 17 juli tegen Zwitserland.