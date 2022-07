Van Bronckhorst zwaait doelpuntenmaker in EL-finale voor miljoenen uit

Zaterdag, 9 juli 2022 om 22:21 • Rian Rosendaal

Joe Aribo vervolgt zijn loopbaan bij Southampton. De middenmoter uit de Premier League brengt zaterdag officieel naar buiten dat de 25-jarige middenvelder een vierjarig contract heeft getekend, nadat de medische keuring geen problemen aan het licht bracht. Rangers ontvangt zeven miljoen euro voor de transfer van Aribo, een bedrag dat door diverse bonussen kan oplopen tot een totaalbedrag van twaalf miljoen euro.

Aribo kwam in totaal drie seizoenen uit voor het Rangers van manager Giovanni van Bronckhorst. De kersverse aanwinst van Southampton kwam in die periode tot 26 doelpunten in 149 optredens. Zijn meest memorabele treffer was in mei in de finale van de Europa League tegen Eintracht Frankfurt. Het bleek niet voldoende te zijn, want de Schotse grootmacht verloor de eindstrijd in Sevilla uiteindelijk na het nemen van strafschoppen. Wel veroverde Aribo met Rangers de Schotse landstitel en de nationale beker.

Aribo announced ??#SaintsFC is delighted to confirm the signing of @J_Aribo19 on a four-year contract from #RangersFC: — Southampton FC (@SouthamptonFC) July 9, 2022

De in Londen geboren Nigeriaan, met twintig interlands achter zijn naam, kan rekenen op een warm welkom van zijn nieuwe manager Ralph Hasenhüttl. "Joe is een heel veelzijdige speler en we zijn erg blij met zijn komst, net nu ons voorbereiden op het trainingskamp in Oostenrijk. We zijn ervan overtuigd dat Joe energie en creativiteit aan het elftal kan toevoegen. Zijn veelzijdigheid is voor mij als manager erg prettig. Het is een intelligente speler die nieuwe dingen heel snel tot zich neemt." Aribo is ook erg enthousiast over de miljoenendeal.

"Dit is een geweldige club met heel veel historie", aldus de van Rangers afkomstige middenvelder. "Ik kijk heel erg uit naar deze reis, want de Premier League is de beste competitie ter wereld. Toen ik een kind was keek ik al naar het Engelse voetbal, het was altijd een doel voor mij om in de Premier League te spelen. Het is een geweldig gevoel en een droom die uitkomt", zo besluit de ambitieuze middenvelder.