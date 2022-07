Napoli-directeur rept over 60 miljoen euro in update Mertens en Koulibaly

Zaterdag, 9 juli 2022 om 20:47 • Rian Rosendaal • Laatste update: 21:01

Napoli-directeur Cristiano Giuntoli heeft zaterdag een update gegeven over de situatie rondom onder meer Dries Mertens en Kalidou Koulibaly. Beide spelers hebben recentelijk lucratieve aanbiedingen ontvangen, maar tot het tekenen van nieuwe contracten in Napels heeft dat nog niet geleid. Mertens zou al onderhandelen met Olympique Marseille, terwijl Koulibaly reeds is gelinkt aan Juventus en Barcelona.

"We hebben Mertens een aanbieding gedaan voor twee seizoenen met een netto jaarsalaris van tweeënhalf miljoen euro", onthult Giuntoli zaterdag op een persbijeenkomst. "Dat was een belangrijke aanbieding voor ons, maar hij heeft het van tafel geveegd." RAI meldde onlangs dat Mertens aast op een contract voor twee seizoenen met een jaarsalaris van vier miljoen euro plus bonussen. Het is niet bekend of Napoli op korte termijn met een nieuw voorstel komt richting de 35-jarige aanvaller.

Ook over de toekomst van Koulibaly is het nodige te doen in Napels. De dertigjarige verdediger beschikt over een contract tot medio 2023 en zijn werkgever wil voorkomen dat hij over een jaar gratis de deur uitloopt. Een nieuwe deal blijft voorlopig echter uit. "Kalidou is een sleutelspeler voor ons", zo benadrukt Giuntoli. "Geen enkele club heeft tot nu toe een bod voor hem neergelegd. We hebben hem een aanbieding gedaan voor zes miljoen euro netto per jaar plus een toekomstige plaats in het bestuur van Napoli. Het is een gigantisch aanbod van in totaal zestig miljoen netto euro voor Napoli, maar Koulibaly verdient dat allemaal."

"Hij heeft ons verteld dat hij ons aanbod in overweging zal nemen en zijn opties voor de toekomst wil verkennen", aldus de bestuurder van Napoli. "We hoefden hem niet te vertellen dat we hem niet aan Juventus zullen verkopen. We beschouwen Koulibaly als onaantastbaar, hij is echt niet te koop." Trainer Luciano Spalletti is het roerend eens met Giuntoli: "We hebben een extra grote aanvoerdersband voor hem laten maken, we willen dolgraag dat hij blijft."