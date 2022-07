Manchester City maakt supporters blij met onthulling rugnummer Haaland

Zaterdag, 9 juli 2022 om 19:50 • Rian Rosendaal • Laatste update: 20:19

Erling Braut Haaland krijgt bij Manchester City het shirt met rugnummer 9, zo is zaterdag duidelijk geworden. De Noorse sterspeler, afkomstig van Borussia Dortmund, werd op 13 juni reeds officieel gepresenteerd, maar in de afgelopen weken werd niet duidelijk welk nummer hij toegewezen zou krijgen. Haaland neemt nummer 9 over van de naar Arsenal vertrokken Gabriel Jesus.

Veel supporters van Manchester City willen dolgraag een shirt met de naam van Haaland aanschaffen, maar deden dit in de afgelopen periode niet door het uitblijven van het rughummer. Vanaf deze zaterdag echter kunnen fans van de Engelse kampioen het tricot van de aanvaller in huis halen. Haaland toont zijn rugnummer wellicht op 21 juli al als Manchester City het in vriendschappelijk verband opneemt tegen Club América. Er verandert overigens niet veel voor hem, want bij Dortmund was dit ook zijn vaste nummer.