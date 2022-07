Van Nistelrooij zag PSV in minuut 12 al schutteren: ‘Dat slaat nergens op’

Zaterdag, 9 juli 2022 om 18:44 • Rian Rosendaal • Laatste update: 20:24

Ruud van Nistelrooij baalt flink van de 4-0 nederlaag van PSV tegen Arminia Bielefeld van zaterdag, de afsluiter van het trainingskamp in Duitsland. De trainer zag zijn elftal nooit als eenheid opereren en door fouten van onder meer Marco van Ginkel en Joey Veerman boekten de Duitsers een ruime oefenzege. "De uitslag is duidelijk en de conclusie is dan dat het niet goed was", verzucht Van Nistelrooij na afloop van het rampzalig verlopen oefenduel.

"Als je met 4-0 verliest dan is dat een resultaat dat telt", vervolgt de PSV-coach zijn analyse in gesprek met Voetbal International. "We begonnen heel slecht en de manier waarop we het eerste doelpunt weggeven, slaat nergens op." Doelman Walter Benítez hield een volledig mislukte terugspeelbal van Marco van Ginkel maar ternauwernood uit zijn doel, waarna de scheidsrechter besloot dat het een bewuste terugspeelbal betrof. De indirecte vrije trap vanaf vijf meter werd vervolgens binnengeschoten door Fabian Klos in de twaalfde minuut. Daarna kwam het niet meer goed voor PSV.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Van Nistelrooij zag PSV heel ongelukkig spelen en opvallend veel balverlies lijden. De oefenmeester probeert een verklaring te zoeken voor de wanprestatie op Duitse bodem. "Zij zijn ook klaar in de voorbereiding, wij hebben vijf spelers die pas de eerste week erop hebben zitten. Zij hebben nu 45 minuten gespeeld. Ze toonden wel bepaalde intenties, maar het kwam er nog niet uit. Ook door de fitheid. Het is fijn dat ze fit zijn gebleven na de eerste week. Dit resultaat is wel iets om mee te nemen en om op te reageren", blijft Van Nistelrooij ondanks alles hoopvol naar de toekomst kijken.

Voor PSV begint het echte werk al op 30 juli, als Ajax de tegenstander is in het duel om de Johan Cruijff Schaal. Veel tijd is er dus niet meer, weet ook Van Nistelrooij. "Zeker, we weten nu ook waar we staan. Het was onwennig, voor rust was het erg statisch. Er waren nog een paar goede individuele acties van Noni Madueke en Guus Til, dat waren de hoogtepuntjes." Volgens de coach moet de onderlinge afstemming bij PSV veel beter. "Er waren nog veel misverstanden. Dat was het verhaal van de wedstrijd, in combinatie met vermoeidheid. Ik had een andere wedstrijd verwacht na de trainingsweek, maar de kaarten liggen op dit moment zo. Hier gaan we op door. We willen de zaken snel voor elkaar hebben."