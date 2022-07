Fransman uit netwerk Martel laat zich overtuigen door verhaal FC Utrecht

Zaterdag, 9 juli 2022 om 18:16 • Rian Rosendaal

FC Utrecht is met Real Sociedad tot een mondeling akkoord gekomen over het huren inclusief koopoptie van de Franse verdediger Modibo Sagnan, zo melden onder meer Voetbal International en het Algemeen Dagblad. De 23-jarige linksbenige stopper kwam dankzij scout Didier Martel in beeld bij de technische leiding in Utrecht. Sagnan werd door diverse clubs begeerd, maar het verhaal van trainer Henk Fraser doet hem besluiten om voor Nederland te kiezen.

Sagnan is de beoogde vervanger van Ramon Hendriks, die kort na zijn overgang van Feyenoord naar Utrecht een zware kruisbandblessure opliep en daardoor maandenlang moet revalideren. Daarnaast is Tommy St. Jago ook niet inzetbaar voorlopig. Sociedad had de Fransman voor een lucratief bedrag kunnen verkopen, maar Sagnan wil zelf dolgraag zijn loopbaan vervolgen in Utrecht. Daarbij kijkt hij ook naar Sébastien Haller, die ooit in De Galgenwaard speelde en nu via Ajax bij Borussia Dortmund is terechtgekomen. De verwachting is dat de huurdeal snel wordt afgerond. Spaanse bronnen melden aan De Telegraaf dat de verdediger reeds in Nederland is voor de medische keuring.

De door Utrecht begeerde Sagnan staat in Frankrijk te boek als een groot talent, al kwam hij nog niet uit voor de Franse nationale ploeg. Wel staan er twee duels voor de Olympische ploeg achter zijn naam. De jonge mandekker werd door Sociedad, waar hij geen uitzicht heeft op een basisplaats, vorig jaar verhuurd aan het Portugese Tondela. In het verleden werd hij ook al eens uitgeleend aan RC Lens en CD Mirandés. Sagnan beschikt bij de Spaanse club over een contract tot de zomer van 2024. Utrecht probeerde hem al eerder binnen te halen, maar in de vorige transferwindows leverde dat geen succes op.

Na Bas Dost slaagt Utrecht er dus weer in om een grote slag te slaan op de zomerse transfermarkt. Tegenover de komst van deze spelers staat het vertrek van Adam Maher. Men is akkoord met Damac FC uit Saudi-Arabië over de verkoop van de middenvelder voor een bedrag van 1,8 miljoen euro. Een deel van dit bedrag is voor Maher, die eerder dit jaar zijn contract verlengde om Utrecht zo nog een fraaie transfersom te kunnen bezorgen.