RTV Rijnmond komt met nieuws na aftocht per brancard bij Feyenoord

Zaterdag, 9 juli 2022 om 17:47 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:52

Feyenoord moet de voorbereiding voorlopig voortzetten zonder Mats Wieffer. De middenvelder, die onlangs werd overgenomen van Excelsior, liep zaterdag in de oefenwedstrijd tegen Red Bull Salzburg (1-2 overwinning) een enkelblessure op. Wieffer schreeuwde het uit van de pijn en moest per brancard van het veld gedragen worden. Dennis van Eersel, verslaggever van RTV Rijnmond, weet dat de schade echter meevalt.

"De enkel van Mats Wieffer klapte dubbel", meldt Van Eersel op Twitter. "De verwachting is dat hij slechts enkele trainingen moet missen bij Feyenoord." Mikos Gouka van het Algemeen Dagblad is iets minder positief en stelt dat Wieffer 'waarschijnlijk zo'n twee weken rust moet houden'. "Een fikse tegenvaller voor Feyenoord", aldus Gouka.

Sterkte, Mats! Wieffer kan niet verder en is vervangen door Róbert Bozeník. 82’ #rbsfey (1-2) pic.twitter.com/ZXPtR76pCo — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) July 9, 2022

In Oostenrijk vijzelde de ploeg van Arne Slot het vertrouwen op door een knappe oefenzege te behalen tegen de kampioen van het Alpenland. Er leek geen vuiltje aan de lucht voor de Rotterdammers, maar in de slotfase kwam er door de kwetsuur van Wieffer dus toch een smetje op de overwinning. Feyenoord vervolgt zijn voorbereiding over een week met een oefenwedstrijd tegen Union Saint-Gilloise, de nummer twee van België.