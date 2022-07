PSV stapelt fout op fout en wordt vernederd door Bundesliga-degradant

Zaterdag, 9 juli 2022 om 17:16 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:23

Ruud van Nistelrooij heeft zaterdag stof tot nadenken gekregen. De trainer van PSV zag zijn elftal vrijwel kansloos onderuitgaan op bezoek bij Arminia Bielefeld, dat met name profiteerde van de enorme fouten die de Eindhovenaren maakten. Missers van Marco van Ginkel en Joey Veerman leidden voor rust tot twee tegendoelpunten, na rust kwam er door weifelend optreden van Derrick Luckassen en Joël Drommel nog een treffer bij. De eindstand werd in de slotfase via een vlotlopende combinatie van Arminia, dat afgelopen seizoen vrijwel kansloos degradeerde uit de Bundesliga, op 4-0 bepaald.

Luuk de Jong werd met het bekendmaken van de opstelling gekroond als nieuwe aanvoerder van PSV. De spits, die van Sevilla overkwam, neemt het stokje over van Marco van Ginkel, eveneens basisspeler zaterdagmiddag. Ki-Jana Hoever en nummer 10 Til maakten hun officieuze debuut. Voor De Jong gold de wedstrijd als 'officieuze rentree', nadat de spits al tussen 2014 en 2019 voor PSV speelde. Grote namen als Ibrahim Sangaré, André Ramalho en Érick Gutiérrez ontbraken nog.

PSV komt met 1-0 achter. Fout van Van Ginkel die de bal totaal verkeerd raakt en op de keeper terugspeelt, die een vrije trap moet veroorzaken. pic.twitter.com/DL9zUgvFaZ — Rik Elfrink (@RikElfrink) July 9, 2022

PSV begon dramatisch aan de wedstrijd en keek al na enkele minuten tegen een achterstand aan. Een volkomen verkeerde terugspeel van Van Ginkel werd door Walter Benítez nog net onder de lat weggetikt, maar leverde Arminia Bielefeld wel een indirecte vrije trap op. De goalie was van enkele meters afstand kansloos op de inzet van Fabian Klos: 1-0. PSV liet zich slechts mondjesmaat zien, vooral via dribbels van Noni Madueke, die twee keer ongelukkig was in de afronding.

Balverlies op het middenveld van Joey Veerman leidde na ruim een half uur spelen de volgende tegentreffer voor PSV in. Op aangeven van Klos was het ditmaal Janni Serra die de bal van dichtbij binnen ramde: 2-0. Na rust maakte aanwinst Xavi Simons voor het eerst zijn opwachting in het wedstrijdshirt van PSV. De middenvelder verloor in de 54e minuut de bal op de helft van Arminia en leidde daarmee een doeltreffende Duitse counter in.

Daarbij ging veel mis aan de zijde van PSV. De intikker van Serra werd niet weggetrapt door Derrick Luckassen, maar slechts half geraakt, waarna de ingevallen Joël Drommel er slechts een handje achter kreeg: 3-0. Invaller Fredrik Oppegard dreigde het met een dramatische terugspeelbal op Drommel nog erger te maken, maar Silvan Sidler liet de buitenkans onbenut door rakelings naast te tikken. Toch kwam er een vierde treffer, die de defensie van PSV niet enorm aan te rekenen was. Arminia combineerde over diverse schijven en Noel Niemann gaf met een fraaie inzet van zestien meter het eindschot: 4-0.

Opstelling PSV aan aftrap: Benítez; Hoever, Teze, Luckassen, Max; Van Ginkel, Til, Veerman; Madueke, De Jong (c), Gakpo.

Opstelling PSV na rust: Drommel; Hoever, Seelt, Luckassen, Max; Veerman, Van Ginkel, Simons; Bakayoko, Vertessen, Madueke.