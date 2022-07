Ruud van Nistelrooij onthult met opstelling nieuwe aanvoerder van PSV

Zaterdag, 9 juli 2022 om 14:30 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 14:46

Luuk de Jong neemt de aanvoerdersband bij PSV over van Marco van Ginkel, zo blijkt uit de opstelling voor de oefenwedstrijd tegen Arminia Bielefeld. Beide spelers staan in de basisformatie van Ruud van Nistelrooij, die verder op de nummer 10-positie de voorkeur geeft aan Guus Til. Xavi Simons zit op de bank. De wedstrijd begint om 15.30 uur.

Onder Roger Schmidt was Cody Gakpo de reserve-aanvoerder. Omdat Van Ginkel niet veel speelde, droeg Gakpo in praktijk meestal de band. Van Nistelrooij wijst dus De Jong aan als zijn nieuwe captain. De centrumspits vertolkte die rol al in twee verschillende periodes bij PSV, als eerst onder Philip Cocu. Vanwege een vormcrisis stond De Jong de band even af aan Van Ginkel, maar in 2018 bij de aanstelling van Mark van Bommel werd De Jong opnieuw aanvoerder.

De opstelling van PSV begint voor het eerst deze voorbereiding te lijken op de beoogde basisformatie. Walter Benítez speelde al enkele keren mee, maar voor rechtsback Ki-Jana Hoever en nummer 10 Til wordt het oefenduel met Arminia hun officieuze debuut. Voor De jong geldt de wedstrijd uiteraard als 'officieuze rentree', nadat de spits al tussen 2014 en 2019 voor PSV speelde. Verder keren Jordan Teze en Cody Gakpo terug bij PSV na interlandverplichtingen met Oranje.

Opvallend is vooral de basisplaats voor Derrick Luckassen. PSV verhuurt de centrumverdediger al jaren achtereen, maar onder Van Nistelrooij gaat de van AZ overgekomen mandekker voor een nieuwe kans. Zijn concurrenten Armando Obispo en André Ramalho ontbreken nog vanwege blessures. Ramalho traint al wel weer mee met de selectie, terwijl Obispo volgende week weer aansluit. Ook Carlos Vinícius heeft sinds kort de groepstraining hervat, maar de spits ontbreekt zaterdag nog bij de wedstrijd.

Opstelling PSV: Benítez; Hoever, Teze, Luckassen, Max; Van Ginkel, Til, Veerman; Madueke, De Jong (c), Gakpo.