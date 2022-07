IJzersterke opstelling van Feyenoord moet eerherstel opleveren

Zaterdag, 9 juli 2022 om 14:03 • Wessel Antes • Laatste update: 14:06

Arne Slot doet er na de pijnlijke zeperd van Feyenoord tegen FC Kopenhagen (0-7 verlies) alles aan om een nieuwe afgang te voorkomen, zo blijkt uit de opstelling voor het oefenduel tegen Red Bull Salzburg. Onder anderen Marcos Senesi, Gernot Trauner en Fredrik Aursnes terug in de basis bij Feyenoord. De wedstrijd begint om 14.30 uur en is live te volgen via onderstaande stream.

Afgelopen maandag sloten de internationals aan voor het trainingskamp van Feyenoord in Oostenrijk, waardoor Slot zaterdagmiddag meer smaken heeft dan tegen Kopenhagen. Orkun Kökcü ontbreekt nog wel bij Feyenoord. Hij verliet afgelopen woensdag het trainingskamp vanwege ziekte. Feyenoord haalde de 18-jarige Dermane Karim als vervanger naar Saalfelden toe, maar die start logischerwijs niet in de basis. Na het vertrek van Tyrell Malacia is vooral de linksback positie dun bezet, waardoor de rechtsbenige Marcus Pedersen vanaf de linerkant zal moeten leveren.

Justin Bijlow staat net als vorige week tegen Kopenhagen opnieuw onder de lat. In het centrum worden Mats Wieffer en Sem Valk vervangen door het ervaren duo Gernot Trauner en Marcos Senesi. Op rechtsback neemt Lutsharel Geertruida de positie van Denzel Hall over, terwijl Slot aan de linkerkant kiest voor Marcus Pedersen. Tegen Kopenhagen stond de zeventienjarige middenvelder Mike Kleijn voor de gelegenheid op die positie.

Op het middenveld maakt toptalent Antoni Milambo plaats voor Fredrik Aursnes. Hij wordt zaterdagmiddag aangevuld door Jorrit Hendrix en Jens Toornstra. Dat duo begon tegen Kopenhagen wel al in de basis. Verder gaat Feyenoord tegen Salzburg met een aanvaller extra spelen. Mark Diemers zijn plek in het elftal wordt overgenomen door Alireza Jahanbakhsh die vanaf rechts gaat spelen. Danilo start in de punt en Patrik Walemark mag het vanaf de linkerflank gaan proberen.

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Pedersen, Trauner, Senesi, Geertruida; Hendrix, Aursnes, Toornstra; Jahanbakhsh, Danilo, Walemark