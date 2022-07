Xavi Simons krijgt ‘basisrugnummer’; Luuk de Jong heeft nummer 9 terug

Zaterdag, 9 juli 2022 om 14:10 • Laatste update: 14:43

Xavi Simons speelt dit seizoen bij PSV met rugnummer 7, zo maakt de Nederlandse topclub bekend. De transfervrij van Paris Saint-Germain overgenomen middenvelder neemt daarmee het nummer over van Eran Zahavi, die deze zomer vertrok. Walter Benítez ontvangt rugnummer 1, terwijl Luuk de Jong zijn vertrouwde nummer 9 op de rug mag dragen.

Het rugnummer van Benítez (transfervrij overgenomen van OGC Nice) was al twee jaar niet meer bezet, omdat Joël Drommel (16) en Yvon Mvogo (38) andere voorkeuren hebben op dat gebied. De laatste keeper van PSV die met nummer 1 speelde was Jeroen Zoet. Boy Waterman (opgepikt bij OFI Kreta) gaat spelen met nummer 24.

Ook rugnummer 2 wordt na jaren afwezigheid weer ingenomen bij PSV, in dit geval door Ki-Jana Hoever. Het nummer was in Eindhoven al vacant sinds Nicolas Isimat-Mirin in 2019 vertrok. Guus Til, die door PSV verrassend werd ingelijfd bij Spartak Moskou, heeft rugnummer 20 toegewezen gekregen. De aanvallende middenvelder speelde bij Feyenoord afgelopen seizoen met 26 en droeg bij AZ ooit 10. Dat laatste rugnummer is echter niet vrij, want dat wordt sinds vorig jaar bezet door Noni Madueke.

Voor Carlos Vinícius is de verdeling van de nummers een teken aan de wand. De van Benfica gehuurde spits moet zijn geliefde nummer 9 afstaan aan De Jong, die van Sevilla over is gekomen. De nummers zijn overigens 'voorlopig' vastgesteld door PSV. In geval van transfers zouden er nog wijzigingen kunnen plaatsvinden.

De (voorlopige) rugnummers van PSV in het seizoen 2022/23:

1. Walter Benítez

2. Ki-Jana Hoever

3. Jordan Teze

4. Armando Obispo

5. André Ramalho

6. Ibrahim Sangaré

7. Xavi Simons

8. Marco van Ginkel

9. Luuk de Jong

10. Noni Madueke

11. Cody Gakpo

15. Érick Gutiérrez

16. Joël Drommel

17. Mauro Júnior

18. Olivier Boscagli

20. Guus Til

21. Maxime Delanghe

23. Joey Veerman

24. Boy Waterman

25. Carlos Vinicius

27. Johan Bakayoko

28. Ismael Saibari

26. Derrick Luckassen

29. Phillipp Mwene

31. Philipp Max

32. Yorbe Vertessen

35. Fredrik Oppegard

37. Richard Ledezma

41. Kjell Peersman