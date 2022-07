Feyenoord presenteert felroze getint derde tenue voor nieuwe seizoen

Zaterdag, 9 juli 2022 om 13:26 • Wessel Antes • Laatste update: 13:33

Feyenoord heeft het derde shirt voor het seizoen 2022/23 bekend gemaakt. De Rotterdammers spelen het aankomende seizoen tijdens diverse uitwedstrijden in een zwart met roze tenue. Op een later moment wordt er nog een regulier uittenue gepresenteerd. Feyenoord draagt het nieuwe derde shirt zaterdagmiddag om 14.30 uur voor het eerst, in de oefenwedstrijd tegen Red Bull Salzburg.

Feyenoord kondigt het shirt met trots aan op de clubwebsite. “Het krachtige zwart in het tenue wordt overal gecombineerd met een felle kleur roze. Deze neon-kleur komt terug in de kraag, drie strepen op de schouders, rugbedrukking en partner-uitingen. Ook het broekje en sokken zijn in de eerste plaats roze, al is er ook een zwarte variant voor het geval de outfit van de tegenstander hierom vraagt.”

Feyenoord heeft niet alleen gebruik gemaakt van eigen selectiespelers voor het promoten van het nieuwe shirt. Bij de lancering worden diverse bekende Rotterdammers betrokken. Onder meer rapper ADF Samski en chef-kok Herman den Blijker zijn gedurende de campagne te zien op billboards en schermen door heel Rotterdam. Op social media zijn de reacties over het shirt erg verdeeld. Adidas krijgt van een deel van de supporters veel kritiek na de presentatie. In de zomer van 2023 loopt de samenwerking tussen Feyenoord en het Duitse sportmerk af.

De club heeft reeds een miljoenendeal beklonken met het Britse kledingmerk Castore. Castore timmert de afgelopen jaren flink aan de weg en is inmiddels shirtsponsor van onder andere Rangers FC, Newcastle United en Bayer 04 Leverkusen. De Rotterdammers gaan voor zes jaar in zee met Castore. De Telegraaf wist in februari te melden dat de deal erg lucratief is en Feyenoord circa acht miljoen euro per seizoen zal opleveren. Ook zou de club zelf een stem krijgen in het ontwerpen van de shirts.