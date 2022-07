‘Feyenoord komt tijdens zoektocht naar middenvelder uit in LaLiga’

Zaterdag, 9 juli 2022 om 12:17 • Wessel Antes • Laatste update: 12:31

Feyenoord heeft belangstelling voor Orbelín Pineda van Celta de Vigo, zo meldt het Mexicaanse TUDN. Pineda staat bij Celta nog onder contract tot 2027, maar is niet meer nodig in Spanje. De 26-jarige middenvelder speelde tot dusver 45 interlands voor het nationale elftal van Mexico.

Om dat aantal interlands op te schroeven en in zicht te blijven van bondscoach Gerardo Martino wil Pineda graag vertrekken uit Spanje. De middenvelder hoopt met Mexico naar het WK te gaan in november. Celta reist deze week af naar Mexico voor een trainingskamp, maar Pineda blijft in Spanje achter om aan een transfer te werken.

Sinds zijn transfervrije overstap naar LaLiga in januari speelde Pineda slechts 93 minuten in 7 invalbeurten voor Celta. Daarvoor speelde hij in de Mexicaanse competitie bij achtereenvolgens Querétaro, Chivas en Cruz Azul . De rechtsbenige Mexicaan kan op alle posities op het middenveld uit de voeten. Ook kan hij eventueel als vleugelspeler opgesteld worden.

Mocht Feyenoord Pineda daadwerkelijk willen inlijven, moeten de Rotterdammers clubs uit meerdere landen aftroeven. Pineda schijnt volgens TUDN vele opties te hebben. Een terugkeer naar Mexico ziet hij niet zitten. Ook AEK Athene, Standard Luik en Rayo Vallecano zouden geïnteresseerd zijn in de Mexicaan, die in Spanje nog een contract heeft tot medio 2027.