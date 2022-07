PEC Zwolle krijgt dure rekening van overheid; Feyenoord ontvangt bijna miljoen

Zaterdag, 9 juli 2022 om 11:31 • Wessel Antes • Laatste update: 11:36

PEC Zwolle moet bijna vijfhonderdduizend euro terugbetalen aan de overheid. De club heeft tijdens de eerste lockdown in 2020 te veel NOW-steun aangevraagd en krijgt zo een flinke financiële tegenvaller te verwerken. Feyenoord heeft van alle Eredivisie-clubs het meeste geld tegoed. De Rotterdammers ontvangen maar liefst 927.897 euro.

De cijfers zijn door het UWV naar buiten gebracht. Follow the Money heeft alle bedragen op een rijtje gezet en daaruit blijkt dat alle clubs uit het betaald voetbal in Nederland gezamenlijk nog rond de drie miljoen euro zullen ontvangen. Het kabinet riep tijdens de eerste lockdown de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) in het leven om bedrijven tegemoet te komen. Op die manier konden bedrijven steun aanvragen om salarissen door te kunnen betalen ondanks het gebrek aan inkomsten.

Het is de tweede financiële tegenvaller voor PEC in korte tijd, na de degradatie in het afgelopen seizoen. In mei maakte toenmalig algemeen directeur Marcel Boudesteyn bekend dat de club een bedrag van zo’n vijf miljoen euro moet bezuinigen in de Keuken Kampioen Divisie. Boudesteyn is inmiddels technisch directeur bij PEC, dat met de uitgaande transfer van Mees de Wit naar AZ wel een flink bedrag heeft opgehaald. De linksback leverde PEC Zwolle 2,3 miljoen euro op.

Verder moeten AZ (266.785 euro) en FC Twente (123.818 euro) flinke bedragen terugbetalen. Na Feyenoord krijgen PSV (473.336 euro), FC Utrecht (380.016 euro) en Ajax (301.417 euro) het meest geld teruggestort. Van alle clubs die vorig jaar in de Eredivisie speelden hebben elf clubs een bedrag tegoed, terwijl zes clubs moeten betalen. Vitesse heeft precies quitte gespeeld en staat op 0 euro.