Juventus heeft beet en troeft Barcelona af in strijd om Turks toptalent

Zaterdag, 9 juli 2022 om 10:36 • Wessel Antes • Laatste update: 10:43

Kenan Yildiz speelt de komende jaren voor Juventus, zo meldt transfermarktexpert Fabrizio Romano zaterdagochtend. De zeventienjarige middenvelder komt transfervrij over van Bayern München. In Duitsland staat Yildiz al enkele jaren bekend als een groot talent. Met het aantrekken van de jeugdinternational van Turkije troeft Juventus onder andere Barcelona af. Yildiz tekent een contract tot medio 2025 in Turijn.

Bayern vond de financiële eisen van Yildiz te gortig. Sportief gezien had de club hem graag in München gehouden. “Kenan is een jonge en talentvolle speler die we graag hadden geholpen in zijn verdere ontwikkeling. Helaas was het niet realistisch om aan zijn financiële eisen te voldoen. Daarom hebben we besloten dat het beter is om hem te laten gaan”, aldus technisch directeur Hasan Salihamidzic. Yildiz werd geboren in het Duitse Regensburg en speelde tien jaar lang in de jeugd van de Beirse club

Toch lijkt Bayern de komende jaren goed te zitten op Yildiz' positie. Thomas Müller doet nog altijd zijn ding en jongeling Jamal Musiala liet in het afgelopen seizoen zien een goudmijn te zijn voor trainer Julian Nagelsmann. Musiala wordt in februari pas twintig en moet in de komende jaren het stokje definitief overnemen van Müller. Het kroonjuweel van Bayern ligt nog vast tot medio 2026. Hij zal de komende jaren in ieder geval geen last hebben van een concurrentiestrijd met Yildiz.

Yildiz sluit bij Juventus in eerste instantie aan in de jeugd, maar de verwachting is dat hij al snel de overstap zal maken naar de hoofdmacht. Het talent staat er internationaal gezien al jaren goed op. Tijdens het afgelopen seizoen speelde Yildiz al drie keer mee in de Youth League bij Bayern Onder 19. De ontwikkeling van de Turk schoot vooruit toen hij ging groeien. Yildiz is inmiddels een lange en sterke aanvallende middenvelder die veel meters maakt en vaak voor het doel te vinden is.