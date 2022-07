Zakkenroller van Kasper Dolberg krijgt kans op eerherstel in Nederland

Zaterdag, 9 juli 2022 om 10:28 • Tom Rofekamp

Lamine Diaby-Fadiga speelt komend seizoen op huurbasis voor FC Eindhoven, zo maakt de club bekend via de officiële kanalen. De 21-jarige aanvaller komt over van Franse tweededivisionist Paris FC, waar hij onder contract staat sinds zijn verbanning bij OGC Nice in 2019. Diaby-Fadiga haalde daar het nieuws als zakkenroller van Kasper Dolberg. en zag zijn contract als gevolg per direct verscheurd worden.

Diaby-Fadiga kwam de afgelopen drie seizoenen slechts mondjesmaat aan spelen toe in Parijs en wist in zijn totaal van 24 wedstrijden 5 keer het net te vinden. Daar zat echter geen enkel competitiedoelpunt bij; alle treffers werden tegen laagvliegers gemaakt in de Coupe de France. Desalniettemin toont technisch manager van Eindhoven Marc Scheepers zich verheugd. "Lamine is een speler met veel potentie die hij om verschillende redenen nog niet helemaal waar heeft weten te maken. Bij FC Eindhoven geloven wij erin dat wij spelers met een krasje beter kunnen maken en kunnen helpen de volgende stap in hun carrière te zetten."

Met het 'krasje' lijkt Scheepers te mikken op het incident met Dolberg uit september 2019. De Deen werd vlak na zijn overstap van Ajax naar Nice beroofd van zijn horloge, ter waarde van 70.000 euro. Zeven dagen later bekende Diaby-Fadiga schuld en werd direct ontslagen door zijn club. Voor zijn exit kwam de aanvaller tot zes duels in het eerste van Nice. Daarin wist hij geen enkel doelpunt te overleggen.

De komst van Diaby-Fadiga betekent de zesde zomeraanwinst voor Eindhoven. Eerder werden Pjotr Kestens, Yassine Azzagari (beiden NAC Breda), Moussa Sanoh (CS Mioveni) en Sven van Doorn (Telstar) al transfervrij binnengehaald, terwijl Willem de Groot overkwam van NEC Onder 17. Daar stond ook een flinke leegloop tegenover. Onder meer clubtopscorer van vorig seizoen Joey Sleegers vertrok transfervrij. Het team van Rob Penders zal hopen om volgend jaar te evenaren, daar Eindhoven op de derde plek eindigde in de Keuken Kampioen Divisie