Oud-PSV'er tot acht jaar cel veroordeeld voor cocaïnehandel en witwassen

Zaterdag, 9 juli 2022 om 09:29 • Tom Rofekamp • Laatste update: 09:35

Willy Scheepers is deze week door de Zwitserse rechtbank veroordeeld tot acht jaar cel, zo meldt Blick. Het nieuwsmedium uit het Alpenland schrijft dat de voormalig verdediger van onder meer PSV schuldig is bevonden aan cocaïnehandel en witwassen. Scheepers zit al twee jaar vast in voorarrest en preventieve detentie, maar weet nu wat zijn definitieve straf is.

De strafzaak kwam in handen van de Zwitserse rechtbank, die Scheepers in totaal tot acht en een kwart jaar cel veroordeelde. Zijn handlanger Frenkie C. kreeg vijfenhalf jaar brommen opgelegd. Scheepers wordt na het uitzitten van zijn straf Zwitserland uitgezet en mag daar acht jaar niet meer terugkeren. Net als zijn handlanger moet Schippers 20.000 Zwitserse frank betalen van de behaalde winst op de drugs. Scheepers kan nog in beroep gaan tegen het vonnis, wat volgens Blick een reëel scenario is.

De oud-prof doorliep de jeugdopleiding van PSV en speelde tussen 1978 en 1981 17 duels voor de Eindhovenaren. Het restant van zijn spelerscarrière bracht Scheepers in het buitenland door. Na Belgische, Duitse en Deense avonturen bij onder meer Darmstadt 98 en Odense BK streek hij neer in Zwitserland, waar hij achtereenvolgens voor FC Glarus, FC Zürich en FC Dietikon uitkwam. In 1993 hing Scheepers zijn schoenen aan de wilgen.

Scheepers bekleedde na zijn carrière diverse managersfuncties in Zwitserland en keerde in het seizoen 2012/13 terug in Nederland, als trainer van RKSV Nuenen. Daar stond de 61-jarige oud-prof amper twee maanden aan het roer, voordat de hoofdklasser de samenwerking een halt toeriep. De trainer lag al van meet af aan in de clinch met de spelersgroep. Het was ook in Nederland waar Scheepers werd zijn strafbare feit beging. Zijn handlanger Frenkie C. werd betrapt met twee kilo cocaïne, die hij van Nederland naar Zwitserland probeerde te smokkelen. De drugs zou echter door Scheepers zijn ingekocht in Nederland. Daarop werd ook de oud-verdediger aangehouden.