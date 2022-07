PSG bereikt persoonlijk akkoord met nieuwe concurrent voor Wijnaldum

Zaterdag, 9 juli 2022 om 09:11 • Wessel Antes • Laatste update: 09:23

Renato Sanches gaat een binnenlandse overstap maken van Lille OSC naar Paris Saint-Germain. Volgens het doorgaans betrouwbare RMC Sport hebben les Parisiens reeds een persoonlijk akkoord met de Portugees. De Franse sportkrant verwacht dat de clubs het binnen enkele dagen eens zullen worden over een transfersom voor de 24-jarige middenvelder.

Sanches speelt sinds 2019 voor Lille en kwam over van Bayern München. De Franse subtopper betaalde twintig miljoen voor de Portugees. Sanches speelde de afgelopen jaren 90 officiële wedstrijden voor Lille, waarin hij 6 doelpunten maakte en 10 assists gaf. Het is nog niet bekend wat Lille voor hem vraagt. De felle middenvelder bloeide in de Ligue 1 weer op na een aantal lastige jaren in Duitsland.

Tijdens het knap behaalde kampioenschap van Lille in 2021 had Sanches een belangrijke rol. De Portugees was een onmisbare spil in het elftal van toenmalig trainer Christophe Galtier. Galtier is pas geleden aangesteld als nieuwe hoofdtrainer van PSG. Daardoor werd de link tussen Sanches en de Europese grootmacht de afgelopen weken steeds vaker gelegd. Een transfer van Sanches naar Parijs zou de erbarmelijke situatie van Georginio Wijnaldum bij PSG verergeren. Het is goed mogelijk dat Sanches aankomende week al gepresenteerd wordt.

PSV zou volgens het Eindhovens Dagblad met argusogen kijken naar de situatie van Wijnaldum in Parijs. Vrijdag gaf technisch directeur John de Jong echter aan tegenover de krant dat de 86-voudig Oranje-international momenteel onhaalbaar is voor de Eindhovenaren. Een uitweg richting Eindhoven lijkt niet realistisch te zijn. "Wijnaldum is een geweldige voetballer, die zeker naar het WK moet. Maar het is nu niet aan de orde. Ik heb ook geen contact met hem. Er zijn genoeg mensen binnen de club die hem kennen en met hem contact hebben." Bovendien versterkte PSV zich al flink op zijn positie met het aantrekken van Guus Til (Spartak Moskou) en Xavi Simons (PSG).