Pogba ziet wens in vervulling gaan met terugkeer bij Juventus

Maandag, 11 juli 2022 om 11:20 • Tom Rofekamp • Laatste update: 14:30

Juventus heeft zich verzekerd van de komst van Paul Pogba, zo maakt de club bekend via de officiële kanalen. De Franse middenvelder komt transfervrij over van Manchester United en tekent een contract voor vier seizoenen in Turijn. Pogba zal bij Juventus jaarlijks zo'n acht miljoen euro netto opstrijken, exclusief prestatiebonussen. De international van Frankrijk keert zodoende terug bij de club die hem in 2016 voor ruim honderd miljoen euro aan Manchester United verkocht.

Juventus en de zaakwaarnemer van Pogba, Rafaela Pimenta, zaten in mei al om de tafel om over een mogelijke terugkeer van de middenvelder te praten, en bereikten medio juni overeenstemming over de transfer. Pimenta heeft de taken overgenomen van Mino Raiola, die eind april overleed. Het contract van Pogba bij Manchester United liep eind juni af, waardoor hij vanaf dat moment een transfervrije status genoot. Ook Paris Saint-Germain was in de markt voor de 91-voudig international. Pogba geeft echter de voorkeur aan een terugkeer bij Juventus.

Ondanks het teleurstellende seizoen van Pogba, waarin hij in 27 officiële wedstrijden maar 1 doelpunt wist te maken, had de Franse middenvelder over belangstelling niet te klagen. Al lange tijd werd gesproken over het feit dat de 29-jarige middenvelder United deze zomer zou verlaten. De Fransman zag een transfervrije overstap van Manchester United naar Manchester City niet zitten, zo wist the Athletic begin mei melden. De middenvelder wilde de supporters van United naar verluidt niet ‘verraden’ door naar de aartsrivaal te vertrekken. Josep Guardiola zag hem graag komen om de vrijgekomen positie van de vertrekkende Fernandinho in te vullen.

Pogba, die tussen 2012 en 2016 al voor Juventus uitkwam, genoot ook interesse van onder meer Real Madrid en PSG, zo berichtte Sky Sports half mei. De Engelse zendergroep meldde dat het team dat de belangen van de Frans international behartigt tijdens de onderhandelingen met Juventus ook gesprekken voerde met de Spaanse en de Franse grootmachten. Daarnaast bestond er destijds ook nog de mogelijkheid dat Pogba zijn aflopende contract bij Manchester United zou verlengen. De rechtspoot zou openstaan om het gesprek met Erik ten Hag aan te gaan en te horen wat de plannen van de trainer voor volgend seizoen zijn. Of dit gesprek heeft plaatsgevonden is niet bekend.

Pogba begon zijn profcarrière bij het Franse Le Havre en tekende in 2009 een contract bij Manchester United. Onder Sir Alex Ferguson kwam de Fransman in drie jaar tijd zevenmaal in actie voor de Engelse grootmacht, maar een definitieve doorbraak bleef uit. Pogba liep in 2012 uit zijn contract en maakte de transfervrije overstap naar Juventus. In Italië legde hij met zijn club beslag op onder meer vier landstitels en de Coppa Italia. Na vier seizoenen besloot Pogba terug te keren naar Manchester United, dat ruim honderd miljoen euro betaalde, waarmee hij op dat moment de duurste voetballer aller tijden werd.