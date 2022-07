‘Suárez krijgt verrassende aanbieding en kan nieuw land toevoegen’

Zaterdag, 9 juli 2022 om 08:30 • Wessel Antes • Laatste update: 09:16

Monza wil de Serie A per se betreden met een absolute topspits. De Italiaanse promovendus is sowieso al erg bedrijvig op de transfermarkt en werd in de voorbije weken gelinkt aan meerdere supersterren. Nu zou Monza Luis Suárez een aanbieding hebben gedaan. Dat meldt journalist Alfredo Pedullà van La Gazzetta dello Sport vrijdagavond.

Suárez zit zonder club sinds zijn transfervrije vertrek bij Atlético Madrid deze zomer. De 35-jarige spits heeft al meerdere aanbiedingen gehad en heeft ook al een club afgewezen. Deze week besloot de Uruguayaan om niet voor het Argentijnse River Plate te gaan spelen, na de uitschakeling van River in de Copa Libertadores. Suárez ziet een transfer niet meer zitten omdat hij daar niet meer om een grote prijs kan strijden met de club. Zijn droom is om ooit nog een prijs te pakken in Zuid-Amerika.

Monza trok sinds de promotie naar de Serie A al dertien nieuwe spelers aan. De club speelt voor het eerst in 112 jaar in de hoogste afdeling van het Italiaanse voetbal. Silvio Berlusconi stapte in 2017 in bij Monza nadat hij zijn laatste aandelen van AC Milan verkocht had. Even later kwamen internationaal gerenommeerde namen als Mario Balotelli en Kevin-Prince Boateng voor Monza spelen. Deze zomer heeft de club nog geen grote namen kunnen binnenhengelen, maar daar moet een deal met Suárez verandering in brengen. De namen van Edin Dzeko, Mauro Icardi, Edinson Cavani, Paulo Dybala en Andrea Belotti zijn ook al gevallen deze transferperiode.

Suárez speelde nog niet voor een club uit Italië. Met Monza zou hij een club in de Serie A kunnen afstrepen van zijn lijstje. Suárez werd in 2006 door FC Groningen naar Nederland gehaald. Een jaar later nam Ajax hem voor 7,5 miljoen euro over. Voor de Amsterdammers speelde Suarez 159 officiële wedstrijden, waarin hij 111 keer scoorde en 68 assists gaf. Ook in Engeland werd de Uruguayaan een groot succes, bij Liverpool. De afgelopen acht seizoenen speelde Suárez in Spanje bij Barcelona en Atlético Madrid. Met Barça won hij de Champions League.