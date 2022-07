Vitesse voelt hete adem uit Serie A in jacht op voormalig Real Madrid-doelwit

Zaterdag, 9 juli 2022 om 08:19 • Tom Rofekamp

Het is nog alles behalve uitgemaakte zaak dat Ferro komend seizoen voor Vitesse voetbalt. Volgens Portugese sportkrant Record was de 25-jarige verdediger van Benfica hard op weg naar de Arnhemmers, die hem zouden gaan huren met optie tot koop. Collega-Eredivisionist Fortuna Sittard werd daarbij afgetroefd. De Telegraaf weet echter van Portugese bronnen dat ook Sampdoria zich in de strijd heeft gemeld om de stopper.

Vitesse is naarstig op zoek naar defensieve versterkingen. Met Danilo Doekhi, Riechedly Bazoer (transfervrij), Jacob Rasmussen (einde huur) en Dominik Oroz (noodgedwongen verhuurd vanwege dienstplicht) vertrokken er liefst vier opties voor de positie van centrale verdediger. Alleen Melle Meulensteen werd tot op heden opgehaald bij RKC Waalwijk om de gaten te dichten. Onder meer Valentine Ozornwafor werd in verband gebracht met een overstap naar het GelreDome, maar de verdediger van Charleroi is naar verluidt al op weg naar Sochaux. Ferro, die niet in de plannen van kersverse Benfica-trainer Roger Schmidt voorkomt, leek in dat opzicht uitkomst te bieden.

De mandekker heeft al enige tijd weinig perspectief op speelminuten bij o Glorioso en mag andermaal verhuurd worden, ditmaal met optie tot koop. Vitesse lijkt de toekomstige transfersom van zes miljoen euro echter onmogelijk op te kunnen hoesten; Sampdoria beschikt over meer financiële middelen. Een verhuur aan de Serie A-club lijkt zo een kansrijkere optie voor Benfica.

Ferro debuteerde in februari 2019 voor Benfica en kwam niet lang daarna op het lijstje van Real Madrid te staan. De Portugees jeugdinternational werd volgens AS destijds getaxeerd op zo'n honderd miljoen euro. Na nog tot een verdienstelijk aantal van veertig duels te zijn gekomen in het seizoen 2019/20 - waaronder vijf in de Champions League - stokte zijn ontwikkeling. Verhuurperiodes bij Valencia en Hajduk Split werden geen succes en nu lijkt een definitieve uittocht op handen.