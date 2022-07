Sky komt met eerste details over monstercontract Matthijs de Ligt bij Bayern

Vrijdag, 8 juli 2022 om 23:59 • Mart van Mourik

Bayern München wil van Matthijs de Ligt een van de absolute grootverdieners maken, zo meldt de Duitse tak van Sky Sports vrijdagavond. Eerder deze week werd al bekend dat de centrumverdediger reeds een persoonlijk akkoord heeft bereikt met der Rekordmeister over een vijfjarige overeenkomst. Hoewel ook Chelsea concrete interesse toonde in De Ligt, lijkt de 38-voudig Oranje-international zelf de voorkeur te geven aan Bayern.

Volgens de transfermarktexpert van het Duitse medium, Florian Plettenberg, werkt Bayern hard aan een eerste voorstel voor Juventus. “Het eerste bod wordt zondagavond of misschien begin volgende week neergelegd bij Juventus. Er zijn nog een aantal plooien die moeten worden gladgestreken, maar de deal begint warm te worden”, aldus Plettenberg. Een van de ‘plooien’ is uiteraard de transfersom. Naar verluidt ligt de vraagprijs rond de tachtig miljoen euro, terwijl Bayern verwacht wordt te openen met een bod dat tussen de vijftig en zestig miljoen euro ligt. Sky Sports verwacht dat de partijen elkaar rond een bedrag van zeventig miljoen euro zullen vinden.

Bayern-watcher Marc Behrenbeck en Plettenberg weten dat Bayern in ieder geval een financieel aantrekkelijk contract klaar heeft liggen voor De Ligt. De 22-jarige centrale verdediger is volgens de berichtgeving op dit moment met een netto jaarsalaris van acht miljoen euro plus bonussen een van de best betaalde spelers bij la Vecchia Signora. Bij Bayern zou De Ligt kunnen rekenen op een forse verhoging: de journalisten spreken over een netto jaarsalaris van zeventien tot negentien miljoen euro.

De Ligt, die bij zijn huidige club Juventus nog tot medio 2024 vastligt, speelde sinds zijn komst 117 officiële wedstrijden. Bij Juventus werd de stopper aanvankelijk een centrale rol toegedicht in de toekomst van de club, gezien het feit dat Giorgio Chiellini deze zomer naar Amerika vertrok en ook Leonardo Bonucci al flink op leeftijd is. De Italiaanse grootmacht heeft zich echter neergelegd bij de vertrekwens van De Ligt. Als opvolger van de Nederlander heeft Juve momenteel Kalidou Koulibaly in het vizier.