Ziyech kondigt op markant moment breuk met zaakwaarnemer aan via Instagram

Vrijdag, 8 juli 2022 om 22:42 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:30

De wegen van Hakim Ziyech en zaakwaarnemer Mustapha Nakhli scheiden na een samenwerking van twaalf jaar. Vrijdagavond kondigt de aanvaller van Chelsea via Instagram aan dat hij het heft in eigen handen gaat nemen en niet meer afhankelijk wil zijn van een derde partij. “Ik wil zelf onderhandelingen voeren en ik wil zelf beslissingen over mijn carrière nemen”, aldus Ziyech.

Ziyech werd sinds zijn periode in de jeugd bij sc Heerenveen al begeleid door Nakhli Mondial, het makelaarskantoor van zaakwaarnemer Nakhli. Met een speciaal dankwoord kondigt de hangende rechtsbuiten aan dat de wegen nu gaan scheiden. “Ik heb een punt bereikt in mijn leven waarop ik voel dat het tijd is om zelf de controle te nemen over mijn professionele toekomst”, schrijft Ziyech. “Ik wil helemaal zelf onderhandelen en beslissingen nemen over mijn carrière. Ik blij heel dankbaar voor de voortdurende steun die ik heb ontvangen. Bedankt voor de afgelopen twaalf jaar, ik wens jullie niets anders dan het beste.”

Tegelijkertijd komt ook Nakhli met een serie foto’s op het sociale medium en een dankwoord in het onderschrift. “Na 12 mooie jaren beëindigen we onze samenwerking. Een periode met dalen, successen en talloze mooie herinneringen. De beste speler die Nakhli Mondial ooit heeft begeleid, maar aan alles komt een eind. Hakim, we hebben genoten van al jouw prachtige momenten als voetballer en namens Nakhli Mondial wil ik je bedanken voor het vertrouwen en de loyaliteit! Ik wens je al het goeds, gezondheid en geluk toe, Ziyech”, aldus de zakelijke vertegenwoordiger.

Ziyech staat momenteel in de nadrukkelijke belangstelling van AC Milan, al is het vooralsnog onduidelijk of het zakelijke besluit direct gerelateerd is aan de actuele transferperikelen. Eerder op de vrijdag maakte transfermarktexpert Fabrizio Romano al bekend dat de Milanezen de gesprekken met Chelsea over een transfer van Ziyech hebben heropend en dat het aantrekken van de creatieveling gezien wordt als topprioriteit. Ook Charles De Ketelaere lijkt steeds dichter bij een overstap naar i Rossoneri te komen.