Feyenoord lacht mogelijk tóch het laatst na pijnlijk besluit van Chelsea

Vrijdag, 8 juli 2022 om 21:26 • Mart van Mourik • Laatste update: 21:29

Ian Maatsen is niet welkom op het trainingskamp van Chelsea, weet journalist Adam Newson. De linksachter staat al langere tijd in de belangstelling van Feyenoord, maar een overstap naar Rotterdam sloot hij eerder deze week nog uit. De twintigjarige verdediger wil volgens het Algemeen Dagblad graag voor zijn kansen bij Chelsea gaan. Mogelijk nemen de kansen voor de Rotterdammers op het aantrekken van Maatsen plotseling toe na het besluit van manager Thomas Tuchel.

Afgelopen week trainde Maatsen mee met het eerste elftal van Chelsea. In afwachting van de terugkeer van de internationals bereidde de linksachter zich al voor op het nieuwe seizoen. Hij hoopte zijn kans te grijpen en zich in de kijker te spelen van Tuchel, die nu met slecht nieuws voor het toptalent lijkt te komen. Volgens Newson is Maatsen niet opgeroepen voor het trainingskamp in de Verenigde Staten.

Zaterdag vertrekken the Blues eerst naar Los Angeles om zich voor te bereiden op het nieuwe seizoen. In de komende twee weken werkt Chelsea oefenduels af met Club América, Charlotte FC en Arsenal. Inmiddels hebben alle internationals en teruggekeerde huurlingen zich gemeld op de club en Tuchel zal dus voor het eerst sinds afgelopen interlandperiode weer met de volledige selectie gaan werken. Naar verluidt rekent de oefenmeester eveneens op de komst van Raheem Sterling, die spoedig over lijkt te komen van Manchester City en mogelijk later aansluit bij het trainingskamp.

Feyenoord is nog altijd op zoek naar een nieuwe linksback sinds het vertrek van Tyrell Malacia naar Manchester United. De kansen voor Feyenoord om Maatsen binnen te halen lijken, ondanks de eerdere, voorzichtige afwijzing van de linksback zelf, toegenomen door het besluit van Tuchel. Maatsen zal nu moeten gaan meetrainen met de Chelsea Onder 23. De vleugelverdediger speelde kort in de jeugdopleiding van Feyenoord, maar hij moest op zevenjarige leeftijd vertrekken.