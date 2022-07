Real Madrid sluit zeldzame deal: geen som, immens doorverkooppercentage

Vrijdag, 8 juli 2022 om 20:47 • Mart van Mourik • Laatste update: 21:03

Luka Jovic maakt de overstap van Real Madrid naar Fiorentina, zo maken de clubs vrijdagavond bekend via de officiële kanalen. Lang zag het ernaar uit dat de 24-jarige spits op huurbasis naar Florence zou trekken, maar nu maken de betrokken partijen bekend dat het gaat om een permanente deal. De 26-voudig Servisch international zet zijn handtekening onder een verbintenis tot medio 2024. Volgens diverse Spaanse media vraagt Real Madrid geen transfersom, maar hebben de Madrilenen een doorverkooppercentage van liefst vijftig procent bedongen.

Bij Fiorentina moet Jovic zijn landgenoot Dusan Vlahovic doen vergeten. Laatstgenoemde spits maakte afgelopen seizoen 17 doelpunten in 21 wedstrijden voor de club uit Florence, maar vertrok in de winterstop voor 81,6 miljoen naar Juventus. Met Fiorentina gaat Jovic de Conference League in. De club wist op de laatste speeldag van afgelopen jaargang Atalanta nipt voor te blijven in de strijd om de zevende plaats. Deze plek geeft in Italië recht op een ticket voor het Europese toernooi.

Jovic begon zijn carrière in de jeugd van Rode Ster Belgrado, waarna hij in 2016 de overstap maakte naar Benfica. De Portugezen verhuurden hem in 2017 voor twee seizoenen aan Eintracht Frankfurt. De Duitsers waren na 36 goals in 75 duels overtuigd en gingen voor 22,3 miljoen euro over tot koop. Een dag nadat Jovic door Frankfurt officieel werd overgenomen van Benfica, vertrok hij voor 63 miljoen euro naar Real Madrid. Lang werd er tussen de Koninklijke en Fiorentina gesproken over een huurovereenkomst, maar uiteindelijk bleek een permanente deal de beste optie.

Bij Fiorentina wordt Jovic de ploeggenoot van onder meer Sofyan Amrabat. Verder gaat de spits naar alle waarschijnlijkheid samenspelen met doelman Pierluigi Gollini. Volgens Fabrizio Romano heeft Fiorentina reeds een akkoord bereikt met Atalanta over een transfer. De sluitpost werd het afgelopen seizoen verhuurd aan Tottenham Hotspur en beschikt bij la Dea nog over een contract tot medio 2024.