Barcelona heeft zijn rechtsbuiten voor komend seizoen zo goed als binnen

Vrijdag, 8 juli 2022 om 20:30 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:07

Barcelona staat na een half jaar op het punt om de soap rond Ousmane Dembélé te beëindigen. Diverse Spaanse media melden dat de 25-jarige vleugelspits 'nooit dichter bij' een nieuw contract in Catalonië is geweest dan nu. Alles wijst erop dat Dembélé, die officieel inmiddels acht dagen zonder club zit, voor twee jaar zal tekenen. Barcelona heeft voor dezelfde rechtsbuitenpositie een bod neergelegd bij Leeds United voor Raphinha, zo weet Fabrizio Romano.

Binnen enkele dagen zal duidelijkheid zijn over wie komend seizoen de beoogde eerste rechtsbuiten van Xavi wordt. Barcelona eiste al in januari een definitief besluit van Dembélé over zijn op 1 juli aflopende contract. Aanvankelijk besloot de Fransman niet op de avances in te gaan, waardoor de vleugelspits de tweede helft van het seizoen inging met een transfervrij afscheid in het verschiet.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De fans van Barcelona roerden zich begin februari door Dembélé uit te fluiten bij ieder balcontact. Dat geluid verstomde echter al snel door de goede prestaties van de aanvaller. Dembélé herwon de harten van de fans in het Camp Nou door met assists te gaan strooien: elf stuks in zijn laatste veertien optredens. Barcelona bleef ondertussen met de entourage van Dembélé in gesprek en lijkt nu alsnog een opening te hebben gevonden. "Een overeenkomst voor twee jaar is heel dichtbij en hangt nu meer van Barcelona af dan van Dembélé", aldus Fabrizio Romano.

Ondertussen wacht Raphinha in Leeds op uitsluitsel van Barcelona. De Braziliaanse vleugelspits heeft al maanden een mondeling akkoord met de Catalanen en wil het liefst naar Barça. Romano voegt vrijdagavond toe dat Barcelona een nieuwe serieuze poging onderneemt om de sterspeler van Leeds United over te nemen. De Catalanen hebben mondeling een nieuw, verbeterd bod uitgebracht. Raphinha houdt voorlopig de boot af bij Chelsea en Arsenal, clubs die hem eveneens willen inlijven. Voor Leeds, dat 75 miljoen euro vraagt, zou een transfer naar Chelsea het meest voordelig zijn, omdat the Blues het meest willen betalen.