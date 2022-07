PSV kan laatste zomerse topdoelwit definitief van lijst schrappen

Vrijdag, 8 juli 2022 om 19:43 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:50

Zelf had PSV zijn zoektocht al verdergezet, maar Marlon komt definitief niet naar Eindhoven. De 26-jarige verdediger van Shakhtar Donetsk gaat in plaats daarvan op huurbasis in de Serie A aan de slag bij Monza, zo melden diverse Italiaanse media. Marlon is een van de centrale pionnen in de zeer ambitieuze plannen van eigenaar Silvio Berlusconi, die het net gepromoveerde Monza naar de Champions League wil brengen.

PSV had de komst van Marlon al min of meer uit het hoofd gezet. John de Jong is mede door de blessures van André Ramalho en Olivier Boscagli hard op zoek naar een linksbenige centrumverdediger en hoopte volgens Fabrizio Romano dat de aanwezigheid van Ruud van Nistelrooij een factor zou spelen in de mogelijke komst van Marlon. PSV kreeg in zijn zoektocht ook al nul op het rekest van VfL Wolfsburg, dat volgens het Eindhovens Dagblad absoluut niet van plan is om Micky van de Ven te laten gaan.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Marlon begon zijn carrière in zijn geboorteland bij Fluminense en werd in 2016 overgenomen door Barcelona. De Braziliaan kwam uiteindelijk tot twee duels in de hoofdmacht van de Catalanen. In de zomer van 2018 werd Marlon na uitleenbeurten aan OGC Nice en Fluminense definitief verkocht. Sassuolo betaalde twaalf miljoen voor de diensten van de mandekker. Na drie jaar in de Serie A nam Shakhtar Donetsk Marlon voor hetzelfde bedrag over.

PSV was eveneens geïnteresseerd om Dodô over te nemen van Shakhtar. De 23-jarige rechtsback kreeg echter een prijskaartje omgehangen van twintig miljoen euro, waarna PSV afhaakte en Ki-Jana Hoever op huurbasis inlijfde bij Wolverhampton Wanderers. Romano meldt vrijdagavond dat Dodô door Shakhtar voor 14,5 miljoen euro verkocht wordt aan Fiorentina.