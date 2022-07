John de Jong kondigt twee verlengingen aan en spreekt over Wijnaldum

Vrijdag, 8 juli 2022 om 19:14 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:19

John de Jong is na het langverwachte binnenhalen van Sávio Moreira de Oliveira alias Savinho nog niet tevreden over de selectie van PSV. De technisch directeur van de Eindhovenaren kondigt aan dat middenvelder Érick Gutiérrez en vierde doelman Kjell Peersman hun contract gaan verlengen en hoopt met name nog op een defensieve aanwinst. "Daar kijken we absoluut naar", aldus De Jong tegenover het Eindhovens Dagblad. De komst van Georginio Wijnaldum is niet aan de orde, benadrukt de directeur.

PSV informeerde volgens het regionale dagblad wél naar Marlon (Shakhtar Donetsk) en Micky van de Ven (VfL Wolfsburg), maar bewandelde daarmee tweemaal een doodlopend pad. PSV moet het dit kalenderjaar in elk geval doen zonder Olivier Boscagli, die herstelt van een zware knieblessure. "En we zullen moeten kijken hoe de blessures van André Ramalho en Mauro Júnior zich ontwikkelen", aldus De Jong. "Volgende week verwachten we daar meer over te weten." Zowel Ramalho als Mauro moet nog enkele weken herstellen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Gezien de naderende ouverture in de derde voorronde van de Champions League, over minder dan twee weken, kan Ruud van Nistelrooij een extra verdediger gebruiken. Philipp Max mag in elk geval niet naar Union Berlin, dat zich meldde. "Op dit moment mag er niemand uit de achterhoede weg", benadrukt De Jong, die geen defensieve topversterking kan beloven. "We moeten ook perspectief voor onze eigen spelers zien te behouden, zeker omdat bijvoorbeeld Olivier Boscagli straks ook weer terugkomt."

PSV heeft Savinho in elk geval op huurbasis binnen. De achttienjarige vleugelspits is eigendom geworden van de City Football Group, dat hem inschrijft bij Troyes. PSV huurt Savinho een jaar lang van de Franse club. Langer mocht niet, weet het Eindhovens Dagblad. Wel heeft PSV de intentie om langer door te gaan met de linksbenige Braziliaan. "In principe komt hij voor de linkerkant, maar hij kan zeker ook op rechts spelen", legt De Jong uit over het plan met Savinho. "We moeten ook niet van hem verwachten dat hij ineens zoals Hirving Lozano er staat. Het is een jonge jongen en we hebben zeker verwachtingen, maar we moeten hem ook de tijd geven."

De fans van PSV kunnen de komst van Wijnaldum uit het hoofd zetten. De 31-jarige middenvelder kwam afgelopen seizoen nauwelijks aan de bak bij Paris Saint-Germain, maar strijkt in Frankrijk een salaris op dat door PSV zelfs niet te benaderen is. "Dat is niet realistisch", vertelt De Jong. "Wijnaldum is een geweldige voetballer, die zeker naar het WK moet. Maar het is nu niet aan de orde. Ik heb ook geen contact met hem. Er zijn genoeg mensen binnen de club die hem kennen en met hem contact hebben."